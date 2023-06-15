Девять белорусских банков предложили кредиты на жилье. На каких условиях?

Опубликовано: 15.06.2023 16:18 , Обновлено: 15.06.2023

Национальный банк Беларуси уже несколько раз снизил ставку рефинансирования, а число банков, выдающих кредиты на жилье, увеличилось до девяти. Но, у каждого из них есть свои условия. Об этом в нашем материале.

Приорбанк

У банка четыре нельготные кредитные программы. Ставка 14,86%, а покрыть банк готов 80% от стоимости покупаемой квартиры, сообщил порталMyFin.

«Дружная семья». Предназначен для квартир и домов, до 20 лет, от 12 000 до 600 000 рублей, платежи уменьшающиеся, есть залог, необходимо поручительство, обязательно только страхование недвижимости.

Предназначен для квартир и домов, до 20 лет, от 12 000 до 600 000 рублей, платежи уменьшающиеся, есть залог, необходимо поручительство, обязательно только страхование недвижимости. «Строительство под залог». Он доступен только для квартир, до 20 лет, от 12 000 до 600 000 рублей, платежи уменьшаются со второго года, есть залог, нужны поручители, обязательны страхование жизни и недвижимости.

Он доступен только для квартир, до 20 лет, от 12 000 до 600 000 рублей, платежи уменьшаются со второго года, есть залог, нужны поручители, обязательны страхование жизни и недвижимости. «Покупка под поручительство». Этот кредит для квартир, домов и дач, до семи лет, от 12 000 до 75 000 рублей, платежи уменьшающиеся. Нет залога, поручительства и страховок.

Этот кредит для квартир, домов и дач, до семи лет, от 12 000 до 75 000 рублей, платежи уменьшающиеся. Нет залога, поручительства и страховок. «Покупка под залог» . Этот кредит предназначен для квартир и домов, до 20 лет, от 12 000 до 600 000, платежи фиксированные, есть залог, нужны поручители, обязательны страхование жизни и недвижимости.

МТБанк

Программа «Счастливы в месте» , предназначенная на готовое жилье от застройщика. Процентная ставка 14,878% (первые 12 месяцев – 14,5%). Банк выдает до 200 000 рублей на срок до 20 лет.

Кредит обеспечивается залогом покупаемой недвижимости, а в случае, если вы берете более 100 000, то в этом случае потребуется поручительство. Возможен учет совокупного дохода. Погашение производится равными платежами.

В кредитные истории белорусов предложили внести новые данные. Какие?

Технобанк

У этого банка появился кредит «Милый дом» с процентной ставкой 14,5% годовых. Выдают от 15 000 до 500 000 рублей на 20 лет (но не больше 80% от суммы). Обеспечивается залогом приобретаемого жилья. Платежи фиксированные.

Чтобы получить кредит в 100 000 рублей на 20 лет, нужен ежемесячный доход свыше 3300 рублей. В зачет может идти совокупный доход одного или двух родственников.

БТА Банк

У этого банка есть программа «Вторичная недвижимость» . Ставка по кредиту 14,5% годовых, а минимальная сумма займа – 5000 рублей. Кредит дают под залог приобретаемого имущества до десяти лет. Платежи уменьшающиеся. Минимальный взнос – 30% или 10% (но в этом случае вы обязаны два года размещать безотзывный вклад в валюте в этом банке в размере 20% от стоимости объекта недвижимости).

Кроме того, есть вариант со ставкой 13,5% и сроком в 15 лет, но распространяется он только на квартиры, находящиеся на балансе банка.

Белгазпромбанк

У банка две программы для недвижимости: «Строим вместе» и «Скоро новоселье»:

кредит «Строим вместе» предназначен для строительства у партнеров-застройщиков (их перечень есть на сайте банка). Условия те же, но при этом льготный период длится 365 дней, а ставка составляет 4,99% годовых, далее – 14,5%.

предназначен для строительства у партнеров-застройщиков (их перечень есть на сайте банка). Условия те же, но при этом льготный период длится 365 дней, а ставка составляет 4,99% годовых, далее – 14,5%. «Скоро новоселье» рассчитана на покупку вторичной недвижимости. Ставка – 14,5% годовых (первые полгода 9,9%). Минимальная сумма – 20 000 рублей. Выдают на срок до 20 лет, при этом банк может покрыть до 90% стоимости квартиры под залог. Если кредит больше половины стоимости недвижимости, то при займе в 80 000 рублей нужен будет поручительство одного человека, если вам нужна сумма больше, то потребуется два поручителя. Платежи уменьшающиеся.

Белагропромбанк

У этого банка есть две кредитные программы: «Строим вместе» и «На строительство жилья» . Процентная ставка в обеих 14,66%, а займ выдают на срок до 20 лет и готовы покрыть до 90% стоимости недвижимости. Платежи уменьшающиеся.

Различие кредитов в том, что в случае вторичного жилья можно получить на полгода отсрочку, а поручительство нужно уже от 35 000 рублей. Для строительства новых квартир отсрочка может составить 1,5 года, а поручительство нужно если вы берете от 70 000 рублей (но сразу двух людей или залог имущества).

БелВЭБ

Есть две кредитные программы: «На покупку первичного и вторичного жилья» и «Партнерское кредитование недвижимости». Первая на покупку первичного и вторичного жилья, а вторая – на покупку у партнеров застройщиков. Обе на срок до 20 лет по ставке 14,89% годовых. Если с партнерами, то первый год ставка составит 5,99% годовых. Покрыть могут до 90% стоимости квартиры. Также возможен учет совокупного дохода. Платежи уменьшающиеся.

Белинвестбанк

У Белинвестбанка есть основная программа кредитования и несколько партнерских с застройщиками в разных областях страны. Процентная ставка 14,41% годовых, срок кредита – до 20 лет, покрыть готовы до 90% от стоимости недвижимости. При займе до 100 000 рублей кредит требуется обеспечить или залогом и неустойкой, или поручительством. Более 100 000 рублей – всем перечисленным сразу. Платежи могут быть или уменьшающимися, или равными.

В случаях с партнерами-застройщиками добавляется льготный период. В течение первого года ставка может составить от 4,03% до 8,59% в разных областях Беларуси.

Депутаты предложили дать доступ к кредитным историям белорусов не только банкам. Зачем?

Беларусбанк

Основная программа, которую предлагает этот банк с кредитами на недвижимость, - это «Ипотека Экспресс». Процентная ставка – 14,65% (ставка рефинансирования + 4,9%). Деньги вам выдадут на срок до 20 лет под залог приобретаемой недвижимости. Платежи уменьшающиеся.

Займом можно покрыть до 100% стоимости недвижимости, но в пределах кредитоспособности получателя. Например, для того чтобы получить 100 000 рублей на 20 лет, нужно зарабатывать не менее 2340 рублей, при этом каждый месяц придется платить от 1640 рублей.

Еще один популярный кредит «Беларусбанка», это «Ипотека экспресс». Он тоже на недвижимость.

А кредит «Время строить» работает с региональными застройщиками Могилева и Витебска, здесь ставка составляет 14,25%.

Кроме того, у этого банка есть кредит «На приобретение по системе стройсбережений». Тут ставка может быть и 12,75%, но для этого нужно откладывать деньги на спецсчет минимум 19 месяцев.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Нацбанк объявил о нововведениях по кредитным историям белорусов:

Нацбанк объявил о нововведениях по кредитным историям белорусов. Что изменят?