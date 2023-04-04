В кредитные истории белорусов предложили внести новые данные. Какие?

Опубликовано: 04.04.2023 16:06 , Обновлено: 04.04.2023

В Минске 4 апреля депутаты обсудили изменения по кредитным историям белорусов. Какие новые данные предложили в них добавить?

Так, как рассказала депутат Светлана Бартош, кредитные истории белорусов предложили дополнить информацией о предоставлении отсрочки или рассрочки оплаты товаров и услуг в торговых сетях, а также у мобильных операторов.

«При этом в кредитную историю не будут включаться сведения о договорах микрозайма, обеспеченных залогом движимого имущества, например с ломбардами», — отметила она, передает sb.by.

Кроме того, в законопроекте прописана возможность белорусов устанавливать запрет на ознакомление с его кредитной историей (кроме как для судов и правоохранительных органах). Сделать это хотят «в целях ухода от совершения мошеннических действий, выявления компрометирующих сведений».

Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О кредитных историях» планируют внести в Палату представителей в октябре 2023 года, сообщали ранее депутаты.

Что сейчас входит в кредитную историю?

Как сказано в законе, кредитная история – «хранящиеся в Национальном банке сведения, которые характеризуют субъекта кредитной истории и исполнение им принятых на себя обязательств по кредитным сделкам или денежных обязательств перед фактором по договору факторинга при открытом факторинге либо банком, которым приобретены денежные требования при совершении факторинговой операции».

В кредитную историю включают следующую информацию:

ФИО;

гражданство;

пол;

идентификационный номер;

дату рождения;

место жительства;

данные о кредитном договоре (номер и дата заключения договора, сумма и наименование валюты кредита, срок предоставления кредита и т.д.);

сведения о договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования*;*

о договорах займа/залога/гарантии/поручительства/финансовой аренды (лизинга)/ факторинга в кредитной истории кредитора;

о договоре, предусматривающем уступку денежного требования при совершении факторинговой операции, в кредитной истории должника.

Также там хранят информацию о своевременности оплаты кредита, просрочках и т.д.