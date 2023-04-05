Депутаты предложили дать доступ к кредитным историям белорусов не только банкам. Зачем?

Опубликовано: 05.04.2023 10:39 , Обновлено: 05.04.2023

Белорусские законодатели предложили разрешить предоставлять торговым организациям, которые выдают рассрочки и займы, информацию об истории задолженности белорусов. Такие нововведения предусмотрены законопроектом «Об изменении Закона Республики Беларусь «О кредитных историях», который в настоящее время рассматривается Палатой представителей.

Сегодня полный доступ к рейтингу плательщика в Беларуси предоставлен только Нацбанку, банкам, судам и правоохранительным органам. Остальным структурам, в том числе, торговым объектам, которые продают товары в кредит и рассрочку, приходится отправлять запросы в финансовые учреждения, чтобы понять финансовую надежность физического лица. Белорусские депутаты предложили упростить эту процедуру, передает телеканал СТВ.

Как отметили на телеканале, это предлагается сделать для того, чтобы “обеспечить кредиторов более крепкими юридическими гарантиями и защитить их от неблагонадёжных клиентов”. В числе прочего депутаты предложили раскрывать информацию об отказе клиента погашать долги и о нарушениях сроков выплат кредитов.

По словам депутата Палаты представителей Светланы Бартош, самая главная информация, которой не хватает кредиторам сегодня - это история кредита, как человек его возвращает, насколько своевременно вносит оплату, а также информация о просроченных платежах.

Как ранее сообщал Телеграф, 4 апреля депутаты обсудили изменения по кредитным историям белорусов. Кредитные истории белорусов предложили дополнить информацией о предоставлении отсрочки или рассрочки оплаты товаров и услуг в торговых сетях, а также у мобильных операторов. Данный законопроект планируют внести на утверждение Палаты представителей в октябре 2023 года.

В кредитные истории белорусов предложили внести новые данные. Какие?