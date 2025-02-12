Польские предприниматели пригрозили Туску иском, если не откроет КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 12.02.2025 15:00 , Обновлено: 17.09.2025

Члены польского объединения предпринимателей обратились к правительство с требованием открыть закрытый два года назад пункт пропуска "Бобровники" (в белорусской стороны - "Берестовица") на границе с Беларусью. Они также потребовали от властей финансовой поддержки для бизнеса в виде освобождения от уплаты налога на недвижимость, обязательных страховых взносов и арендной платы. В противном случае предприниматели пригрозили властям судебным иском.

Эвелина Грыгатович-Шумовска, владелица таможенного агентства Terminus, которое работало на закрытых КПП, рассказала в комментарии польскому изданию Poranny, что в первый год после закрытия перехода в Бобровниках межуд правительством Польши и бизнес-сообществом было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно позволило компаниям получить компенсацию за понесенные убытки.

По приблизительным подсчётам, за два года помощь составила почти 13 млн злотых (порядка 11 млн рублей), но рассчитывать на неё могли лишь компании в приграничных муниципалитетах. Предприниматели из таких крупных городов, как Белосток при этом остались в стороне. Действие соглашения заканчивается в феврале этого года и польские предприниматели потребовали от властей либо его продления и дополнительных налоговых льгот, либо открытия КПП на границе с Беларусью.

Ещё в мае прошлого года, на встрече с избирателями в Белостоке премьер-министр Дональд Туск заявлял, что в Подляском воеводстве Польши должен быть открыт хотя бы один пограничный переход с Беларусью. По словам Грыгатович-Шумовской, это “пробудило огромную надежду” у предпринимателей, но решение их проблемы до сих пор остаётся лишь на словах.

В свою очередь бывший депутат от Подляского воеводства Гжегож Капица назвал решение польских властей закрыть автомобильные переходы на границе с Беларусью “национальными санкциями”, которые, по его словам, “убивают экономику Подляского воеводства”. Он сообщил, что местные предприниматели в настоящее время рассматривают возможность подачи коллективного иска против правительства Туска, поскольку “именно польское государство ограничило их свободу ведения предпринимательской деятельности”.

В свою очередь Матеуш Григорук, бизнесмен из Белостока, высказался в схожем тоне и также обвинил премьер-министра в бездействии.

“Мы были в Сейме, отправили много писем в отдельные министерства и премьер-министру, и каков был эффект? Ничего, буквально ничего”, - посетовал предприниматель.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае прошлого года глава правительства Польши Дональд Туск встретился с жителями Белостока и заявил, что не против вероятного открытия одного пункта пропуска на границе с Беларусью - КПП “Бобровники”.

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«Мы должны проанализировать, возможно ли разблокировать один переход, — заявил тогда Дональд Туск на митинге в городе Белосток. — Я не приму такого решения, если у военных и пограничников будет однозначно отрицательное мнение, что это может оказать негативное, масштабное влияние на нашу безопасность».

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко в январе этого года прокомментировал ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявив, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной. По его словам, поддерживаемые Польшей западные санкции сделали торговлю с соседней страной “невозможной”.

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