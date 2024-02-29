«Получали дополнительную выгоду» – Минтранс объяснил, зачем вводит реестр автоперевозчиков

Опубликовано: 29.02.2024 09:41 , Обновлено: 29.02.2024

Для чего потребовались нововведения в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси, рассказал начальник Транспортной инспекции Виталий Киреев. Он сообщил, что проведенная инспекцией в прошлом году аналитическая и профилактическая работа показала наличие пробелов в законодательстве, которые автоперевозчики использовали с целью получения дополнительной выгоды.

По словам Киреева, осуществление перевозок сопровождалось заключением ряда мнимых либо притворных сделок.

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«Вместо трудовых отношений с водителями заключались договоры подряда, вместо договоров перевозок – договоры аренды авто с экипажем, вместо договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении – договоры на нерегулярную перевозку», – сообщил начальник инспекции.

И добавил, что такие автоперевозчики «сталкивались с повышенным вниманием со стороны контролирующих органов и привлекались к ответственности».

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси анонсировали ужесточение требований к перевозчикам, водителям и самим транспортным средствам. Как сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Андрей Гладкий, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже прорабатываются специалистами Министерства.

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