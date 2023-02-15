В Совмине придумали, как снизить цены на зимние огурцы, но не сейчас

Опубликовано: 15.02.2023 15:03 , Обновлено: 15.02.2023

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко 15 февраля рассказал, что придумал Совмин, чтобы не импортировать в межсезонье огурцы и другие овощи, которые дороже белорусских в несколько раз.

Он отметил, что «в целом по году» в Беларуси «мощностей по производству овощной продукции достаточно». Но «вопрос остается в межсезонье».

По словам Шагойко, сейчас не все белорусские теплицы оснащены досветкой, которая нужна с ноября по февраль, когда своих овощей не хватает. Поэтому правительство Беларуси поручило их «модернизировать».

А именно «оснастить, где есть возможность, технологией светокультуры (досвечивания) производство», а также «построить новые современные дополнительные теплицы».

Замминистра добавил, что пока этого не произошло, овощи все равно будут импортировать.

Напомним, 12 февраля глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ответил на вопрос, почему в Беларуси килограмм огурцов сейчас стоит до 16 рублей. Он заявил, что такая цена именно у импортных овощей, а вот у белорусских — «до 8,5 рубля». И попросил «потерпеть буквально до конца февраля».