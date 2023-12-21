Лукашенко приказал чиновникам "подсвечивать" огурцы и "шевелиться"

Опубликовано: 21.12.2023 13:06 , Обновлено: 21.12.2023

Александр Лукашенко заявил 21 декабря на совещании по ценам, что чиновники из правительства сделали недостаточно для выращивания огурцов в Беларуси в зимний период. По данным Белстата, в декабре цены на огурцы по сравнению с ноябрем выросли почти на 66%.

В статкомитете уточнили, что похожая ситуация о радовалась с капустой, луком, свеклой, морковью и помидорами.

“Произведите этих огурцов в достаточном количестве. Люди хотят, чтобы и в Новый год они были дешевле. Я вам говорил: “Постройте еще 10 теплиц” - “Мы подсветим!” Так светите!” - потребовал он.

В свою очередь, в правительстве заявили, что решили не строить дополнительные теплицы, а “подсветить” имеющиеся. В итоге цены в декабре 2023 года на огурцы снизились примерно на 16,5%, заявил вице-премьер Леонид Заяц.

Но Александр Лукашенко все равно выразил недовольство. “Мы подсветим - огурцы будут расти сами! Вы подумайте, что сделать. Я почему ставлю вопрос. 10-15 лет назад я бы так не говорил: дорого было - и газ, и нефть. Но сейчас же всего хватает”, - заявил он, предложив чиновникам “шевелиться”.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 21 декабря собрал у себя во Дворце Независимости чиновников из правительства, чтобы обсудить новую систему регулирования цен государством. По его словам, главная цель — прекратить походы бизнеса в правительство и МАРТ для согласования цен.

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