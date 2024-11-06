Что делать, если увидели в банкомате забытые деньги? Банк рассказал белорусам

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Опубликовано: 06.11.2024 09:45 , Обновлено: 06.11.2024

Периодически случается, что белорусы находят в банкоматах кем-то забытые или потерянные деньги. Инциденты, когда люди забирают их, становятся поводом для возбуждения уголовных дел и попадают в сводки правоохранителей. МТБанк рассказал, как правильно поступить, если вы заметили в банкомате потерянные купюры.

Конечно, забирать их оттуда не стоит. По информации МТБанка, банкоматы, как правило, настроены так, что через 30-60 секунд аппарат забирает забытые деньги обратно, помещая их в специальную кассету. Если же этого не произошло, нужно сообщить о ситуации в банк, которому принадлежит банкомат.

Бывают также случаи, когда клиент забыл деньги в банкомате и осознал это, а также когда аппарат выдал человеку лишние деньги. Тогда тоже нужно обращаться в отделение банка, которому принадлежит банкомат, где специалисты должны помочь человеку написать заявление.

Как пояснили порталу Onliner в МТБанке, все операции, в том числе забытые деньги и неправильно выданные суммы, фиксируются в протоколах работы банкомата. Их потом можно использовать для анализа работы устройства и не только.

“В случае обнаружения излишков при инкассации банкомата банк самостоятельно проведет расследование и определит клиента, по которому образовался этот излишек”, - рассказали в этом банке. После расследования и установления клиента его забытые или потерянные деньги должны вернуть на счет.

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Забрал 600 рублей - получил “уголовку”

Ранее Telegraf.news писал о случае, когда минчанин захотел положить на свою банковскую карту 600 рублей, для этого воспользовался инфокиоском. Деньги не зачислили, мужчина обратился в милицию. Выяснилось, что эти 600 рублей оказались у другого человека.

Как рассказали в столичной милиции, минчанин не убедился, что купюроприемник инфокиоска забрал наличные. Затем к аппарату подошел другой человек, после выбора нужной ему позиции на дисплее инфокиоск выдал те самые 600 рублей. Так он получил “уголовку” за кражу.

Минчанин положил 600 рублей через инфокиоск — на карту не пришли, но оказались у другого человека

Также мы рассказывали о случае уже не с банкоматом, а в кассе банка. Так, в июле в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился представитель одного из местных банков. По его словам, неизвестный пришел обменять валюту, но кассир по ошибке выдала больше, чем нужно. Так или иначе, мужчина все пересчитал и молча ушел.

В УВД Могилевского облисполкома рассказали, что житель областного центра хотел обменять на белорусские рубли $300, однако кассир что-то напутала и в итоге мужчина получил вдвое больше: сумму, эквивалентную $600. В отношении него также завели “уголовку”.

Милиция возбудила уголовное дело на жителя Могилёва за ошибку кассира в банке