Минчанин положил 600 рублей через инфокиоск - на карту не пришли, но оказались у другого человека

Опубликовано: 27.09.2024 16:41 , Обновлено: 27.09.2024

Минчанин захотел положить на свою банковскую карту 600 рублей, для этого воспользовался инфокиоском. Деньги не зачислили, мужчина обратился в милицию. Выяснилось, что эти 600 рублей оказались у другого человека.

Как рассказали в столичной милиции, минчанин не убедился, что купюроприемник инфокиоска забрал наличные. Затем к аппарату подошел другой человек, после выбора нужной ему позиции на дисплее инфокиоск выдал те самые 600 рублей.

По информации правоохранителей, 29-летний житель Минщины, взявший деньги, “не предпринял меры” для возврата денег владельцу, а забрал их себе, посчитав случившееся ошибкой банка. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу.

[info_b]Согласно п. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси, кража наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.[/info_b]

В милиции напомнили белорусам, что забытое, потерянное или временно оставленное собственником имущество все равно находится в его владении.

Ранее Telegraf.news сообщал, что минчанка захотела положить на свою карту наличные, для этого нашла в торговом центре банкомат Альфа-Банка. Сделала все, как обычно: карта, PIN-код, внесение денег. Однако средства на счет так и не пришли. В этом случае обошлось без кражи.

Минчанка положила через банкомат 150 рублей — деньги зачислили на другой счет. Как так вышло?