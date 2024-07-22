Милиция возбудила уголовное дело на жителя Могилёва за ошибку кассира в банке

Опубликовано: 22.07.2024 13:03 , Обновлено: 22.07.2024

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилёва обратился представитель одного из местных банков. По его словам, неизвестный пришёл обменять валюту, но кассир по ошибке выдала больше, чем нужно. Так или иначе, мужчина всё пересчитал и... молча ушёл. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

В УВД Могилёвского облисполкома рассказали, что житель Могилёва хотел обменять на белорусские рубли 300 долларов, однако кассир что-то напутала и в итоге мужчина получил вдвое больше: сумму, эквивалентную 600 долларам. Камеры видеонаблюдения установили: вместо того, чтобы вернуть выданные по ошибке деньги, белорус развернулся и ушёл.

В итоге милиционеры выяснили, что нажиться на случайности хотел 57-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело. Правда, по какой статье, в УВД не сообщили. Если действия белоруса расценят как кражу, то в соответствии со ст. 205 УК РБ, мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, если на кассе по ошибке выдали лишние деньги, считается, что вы получили их неосновательно. В таком случае “подарок судьбы” нужно вернуть. Если же лишнюю купюру выдал банкомат, необходимо связаться с банком, которому он принадлежит, и сообщить о сложившейся ситуации. В век современных технологий и обилия камер видеонаблюдения уйти от наказания вряд ли получится.

Ранее Telegraf.news писал об инциденте, который произошёл в Несвижском районе. Житель столицы, проезжая около деревни Солтановщина, увидел на дороге мешок с деньгами — предположительно, инкассаторский. Внутри находилось ни много ни мало — 20 тысяч белорусских рублей.

Белорус нашёл мешок с 20 тыс. рублей. Посмотрите, что он с ними сделал