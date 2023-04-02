Что будет с зарплатами белорусов? Головченко рассказал, где нашел "резервы"

Опубликовано: 02.04.2023 13:32 , Обновлено: 02.04.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что перед ним стоит задача "по росту заработной платы" белорусов. И признался, что где нашел кое-какие резервы, чтобы ее повысить. Что имел в виду?

“Где государство может влиять, это вопрос решаемый. Но мы же смотрим и на частный сектор экономики”, - уточнил чиновник. Он заверил, что увидел резервы для роста и там. По его словам, их можно обнаружить по дивидендам и заработной плате топ-менеджеров.

Роман Головченко заявил, что власти не претендуют на эти деньги, но сославшись на слова Александра Лукашенко призвал к “справедливости”. И сказал, что именно на частный сектор будут смотреть чиновники, чтобы добиться общего роста зарплат по Беларуси.

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Кстати, в КГК заявили, что уже придумали, как повышать зарплаты в частном секторе. Председатель Комитета государственного контроля (КГК) Василий Герасимов 20 марта пообещал депутатам и сенаторам на совместном совещании, что его ведомство возьмёт на контроль зарплаты продавцов и кассиров в крупных торговых сетях.

В Госконтроле пообещали повысить зарплаты некоторым белорусам. А кому снизят?

Что с реальной зарплатой в Беларуси

Согласно данным Белстата, в феврале 2023 года реальная заработная плата снизилась в годовом выражении на 3,4%, показав рост, однако, в январе на 1,6%. При этом номинальная начисленная зарплата в феврале показала рост на 2,9 рубля до 1 687,8 рубля.

В 2022 году, несмотря на рост номинальной средней зарплаты, доходы белорусов, по подсчётам Белстата, упали на 3,6%. Напомним, что доходы - это не только зарплата, а в том числе пенсии, пособия и другое виды доходов.

В то же время, согласно отчёту Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), среднемесячная номинальная заработная плата белорусов в 2022 году упала на 1,8%. Таким образом, Беларусь (и ещё Россия) стали единственными странами в ЕАЭС, где реальные заработки упали в прошлом году.

Среднемесячная реальная зарплата в Беларуси в 2022 году снизилась на 1,8% — ЕЭК

Какой рост обещают власти?

Про частный сектор, чиновники цифр не называли. Однако Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире гостелеканала «Беларусь 1» ранее заявила, что в 2023 году зарплаты бюджетников планируют увеличить в среднем на 200 рублей, или 16%. Но сделала оговорку, что точные суммы будут зависеть от того, как будет работать экономика и как будут формироваться доходы Фонда социальной защиты.

С учётом планируемой инфляции на уровне 7-8%, реальные зарплаты бюджетников, согласно обещаниям властей, должны вырасти на 8-9%.

Минтруда пообещало повысить зарплаты бюджетников на 16% в 2023 году