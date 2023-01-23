Минтруда пообещало повысить зарплаты бюджетников на 16% в 2023 году

Опубликовано: 23.01.2023 08:10 , Обновлено: 23.01.2023

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявила, что в 2023 году зарплаты бюджетников планируют увеличить в среднем на 200 рублей, или 16%.

Она напомнила, что с 1 января на 10% увеличилась базовая ставка, а вслед за ней повысились привязанные к ней стимулирующие и компенсирующие выплаты.

На них, по словам Костевич, в 2023 году выделят более 900 млн рублей, и только на новые — 350 млн.

Министр добавила, что точные суммы будут зависеть от того, как будет работать экономика и как будут формироваться доходы Фонда социальной защиты.

В целом в бюджете на зарплаты запланировали 15,6 млрд рублей.