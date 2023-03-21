В Госконтроле пообещали повысить зарплаты некоторым белорусам. А кому снизят?

Опубликовано: 21.03.2023 08:35 , Обновлено: 21.03.2023

Председатель Комитета государственного контроля (КГК) Василий Герасимов 20 марта пообещал депутатам и сенаторам на совместном совещании, что его ведомство возьмёт на контроль зарплаты продавцов и кассиров в крупных торговых сетях.

По его словам, для этого уже разрабатываются некие изменения в законодательстве. Однако какие конкретно, глава КГК не уточнил, заявив лишь об “усовершенствовании”.

Также он заявил, что некоторым белорусам зарплаты, наоборот, снизят. “У отдельных руководителей среднемесячная зарплата за 2022 год доходила почти до 200 тысяч рублей, в то время как у продавцов около 800 рублей —1 тысячи… Некоторые сети уже сами приняли меры по снижению доходов своих руководителей”, - заявил чиновник, не пояснив, как это скажется на повышении зарплат кассиров и на эффективности работы ритейла.

В то же время, глава КГК пообещал уделять внимание получкам простых работников в ходе предстоящих “контрольных мероприятий” в крупных торговых сетях.

В ходе выступления Василий Герасимов также рассказал, почему белорусские чиновники не выполняют “элементарные поручения” президента Александра Лукашенко.

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