Среднемесячная реальная зарплата в Беларуси в 2022 году снизилась на 1,8% - ЕЭК

📊 Анализ

Опубликовано: 09.03.2023 17:29 , Обновлено: 02.04.2023

Согласно отчёту Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), среднемесячная реальная заработная плата белорусов в 2022 году упала на 1,8%.

Таким образом, Беларусь (и ещё Россия) стали единственными странами в ЕАЭС, где реальные заработки упали в прошлом году.

В Кыргызстане рост реальной среднемесячной зарплаты составил +15,7%, в Казахстане +7,7%, а в Армении +6,3%. В России этот показатель снизился на 1%.

По данным ЕЭК, в прошлом году среднемесячная номинальная заработная плата в Кыргызстане составила 316 долларов по курсу, Армении — 541, Беларуси — 622, Казахстане — 669, России — 952.

Ранее стало известно, что по данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в 2022 году составили 96,4% к уровню 2021 года. То есть, они снизились на 3,6%.

Реальные доходы белорусов в 2022 году упали на 3,6% — Белстат

Тем вренем, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявила, что в 2023 году зарплаты бюджетников планируют увеличить в среднем на 200 рублей, или 16%.

Минтруда пообещало повысить зарплаты бюджетников на 16% в 2023 году