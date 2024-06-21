Число магазинов сети «Остров чистоты» сократилось в 4 раза за 4 месяца. Что происходит?

Опубликовано: 21.06.2024 16:53 , Обновлено: 25.04.2025

Число фирменных магазинов сети "Остров чистоты и вкуса" в Беларуси за последние четыре месяца сократилось более чем в четыре раза, несмотря на обещания руководителя вернуть их число до прежнего количества — 600 объектов. Посмотрели, сколько точек в столице и белорусских регионах осталось у сети на данный момент.

По данным портала Office Life, в настоящее время на официальном сайте компании отмечены всего 109 действующих торговых точек, тогда как ещё в феврале этого года Виктор Ромук, основатель группы компаний “Ромакс”, в которую в числе прочих входит одна из крупнейших белорусских сетей магазинов бытовой химии, магазинов было около 480 по всей стране. То есть всего за четыре месяца количество действующих торговых точек сократилось в 4,4 раза.

Почти половина магазинов сети сейчас работает в Минске и Минской области. На Гомельщине работает 16 магазинов, на Витебщине — 14, на Гродненщине — 8, на Могилевщине — 6.

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Между тем, как ранее сообщал Telegraf.news, Виктор Ромук обещал вернуть в строй все 600 торговых точек, часть из которых закрыли в прошлом году “из-за сложившихся финансовых трудностей”, и даже возобновить работу сервиса бесплатной доставки в регионах.

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Уже в мае стало известно о том, что владелец группы компаний “Ромакс” решил закрыть часть принадлежащих ему компаний, а министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов пообещал провести «работу по оздоровлению» сети «Остров чистоты и вкуса».

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