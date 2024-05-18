Владелец «Острова чистоты и вкуса» решил закрыть часть своих компаний. Что будет с магазинами сети?

Опубликовано: 18.05.2024 08:22 , Обновлено: 25.04.2025

Владелец группы компаний "Ромакс", в которую в числе прочих входит одна из крупнейших белорусских сетей магазинов бытовой химии "Остров чистоты и вкуса", решил закрыть часть принадлежащих ему компаний. Так, с 15 мая этого года начат официальный процесс ликвидации ООО "Производственная компания "Ромакс". Такая информация появилась в белорусском Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным портала Office Life, в процессе ликвидации с 15 мая находятся следующие юридические лица, связанные с группы компаний “Ромакс”:

ООО “ЗападХимСервис”,

ООО “ЗападХимИнвест”,

ООО “Торговая компания Ромакс”.

По данным агентства Sputnik, за компанией “ЗападХимТорг”, которая управляет сетью магазинов “Остров чистоты и вкуса” в Торговом реестре на данный момент числятся 325 магазинов, однако число закрытых магазинов за последнее время выросло. Этой же компании в Беларуси принадлежат магазины “Три лося” и “ЗОО-остров”. В общей сложности, по данным агентства, за 2024 год было закрыто не менее 150 торговых точек.

Согласно информации портала Office Life, в I квартале этого года “Производственная компания “Ромакс” сработала в убыток - порядка 266 тыс. рублей, а в 2023 году не смогла расплатиться по облигациям и перенесла выплаты инвесторам на 2024 год.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале 2024 года министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов пообещал провести “работу по оздоровлению” сети “Остров чистоты и вкуса”. По его словам, план выхода из кризиса, разработанный при участии МАРТ, был одобрен правительством. Он также заверил, что проблемы компании “не связаны с постановлением № 713”, которое определяет госрегулирование цен в Беларуси, а с “ошибками ведения бизнеса”.

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