Бесплатная доставка «Острова чистоты» вернётся в регионы Беларуси? Владелец рассказал о судьбе закрытых магазинов

Опубликовано: 21.02.2024 09:27 , Обновлено: 25.04.2025

Основатель группы компаний "Ромакс", в которую входит торговая сеть "Остров чистоты и вкуса", Виктор Ромук опроверг слухи о полном закрытии магазинов. Он заявил о планах вернуть в строй все 600 торговых точек, часть из которых закрыли в прошлом году "из-за сложившихся финансовых трудностей", а также рассказал, возобновит ли работу сервис бесплатной доставки в белорусских регионах.

По словам Ромука, в настоящее время проводится “оптимизация сети под нынешние финансовые условия” и речи о полном закрытии не идёт. Слухи об этом стали распространяться ещё в прошлом году, когда компания отказалась от интернет-доставки, приостановила работу своего интернет-магазина, закрыла часть торговых точек в разных городах, а в оставшихся сильно поредел ассортимент товаров.

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В интервью порталу “Про бизнес” Ромук объяснил, что компания в прошлом году “чуть-чуть сбавила темп”, но уже вышла на нормальную рентабельность. Единственным “затруднением, с которым сталкивается торговая сеть сейчас, по словам её основатели, это “опасения поставщиков из-за сложившейся ситуации”, из-за чего к наполнению полок товарами у покупателей по-прежнему остаются претензии. Исправить ситуацию Ромук пообещал “в течение февраля—марта”.

“Это вопрос времени”, - заверил он и сообщил, что планирует довести число магазинов “Остров чистоты и вкуса” в Беларуси до прежнего количества, то есть 600 торговых объектов.

Он заявил, что руководство компании не намерено закрывать магазины в небольших населенных пунктах, а планирует “сохранить присутствие во всех городах”. Впрочем, часть закрытых магазинов, судя по его заявлениям, уже не откроют.

“Если в небольшом населенном пункте было три объекта, то осталось два. Было два, возможно, останется один. Если магазины были на одной улице, то нецелесообразно держать их два, лучше пусть будет один магазин с полным ассортиментом товаров, с наличием промо, чем два магазина, но с перебоями в товарах. Для покупателей, я думаю, это будет намного удобнее”, - заявил предприниматель, подчеркнув, что такая “оптимизация” необходима для того, чтобы устранить “небольшой финансовый разрыв”.

Когда вернётся бесплатная доставка в регионы?

Что касается доставки, которую “Остров чистоты и вкуса” ранее предоставлял своим клиентам бесплатно, в том числе в регионах, то её также планируют вернуть, однако конкретных сроков основатель компании не назвал. По его словам, сейчас специалисты “разрабатывают ее механику” и планируют вернуть её на прежних условиям для клиентов. Так, сервис уже возобновил работу в Минске. В регионы Беларуси, по словам Ромука, сервис доставки будет возвращаться поэтапно.

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Он также заверил, что собственного транспорта компании уже сейчас достаточно, чтобы оперативно развозить товар по всей сети и вернуть доставку на дом.

“Пока финансовый разрыв не устраним, конечно, идеальной ситуации не добьемся, и это наша первоочередная задача”, - резюмировал Ромук.

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