"Буслік" и "Остров чистоты" трансформируют и "оздоровят"? В МАРТ рассказали, что будет и с торговыми сетями в Беларуси

Опубликовано: 22.01.2024 16:47 , Обновлено: 18.05.2024

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что торговые сети Беларуси в прошлом году "выживали", и часть из них ждёт реорганизация в 2024 году. Что будет с магазинами "Алми", "Буслик" и другими?

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов рассказал, что в 2023 году некоторые торговые сети в Беларуси оказались в сложном положении. “Мы регулярно общаемся с представителями крупных торговых сетей. Мы видим, что да, [им] сложно, да, непросто, но выживают”, – заявил чиновник, рассказав, что если в феврале 2023 г. рентабельность в торговле составляла 0,4%, то по итогам сентября выросла до 1,2%.

Что касается сети детских магазинов “Буслік” , то чиновники решили их перепрофилировать. “Мы ведем работу по трансформации этой сети с ее белорусским собственником. Есть желание сохранить национальный бренд «Буслiк», наполнить магазины белорусской детской одеждой, своими товарами”, – заявил глава МАРТ.

[info_b]Ранее Телеграф писал, что в Беларуси осталось не так много магазинов сети «Буслiк». По информации компании, осенью 2023 года у сети было более 40 магазинов, а сейчас их всего 14.

В Беларуси за три месяца стало в 3 раза меньше детских магазинов «Буслiк». Что происходит?

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В то же время, Алексей Богданов рассказал, что вопросов возникли и с торговой сетью “Алми” , где владельцами являются российские инвесторы.

“Да, мы проводили совещание в МАРТ, приезжал главный акционер «Алми». Он рассказал, что часть магазинов намерен сохранить. Банки признали их стабильное положение. Там, где у них ситуация хуже, торговое звено не дотягивает, эти площади будут сдавать в аренду, – [link href=“https://ilex.by/news/glava-mart-o-magazinah-almi-buslik-ostrov-chistoty-i-belkoopsoyuza/” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснил [/link] в комментарии для портала ileх.by Алексей Богданов. – К этим объектам проявили интерес «Евроопт», «Дионис», “Соседи”.

Говоря про “Остров чистоты” , министр утверждает, что торговая сеть оказалась в сложном положении не из-за постановления Совмина №713 о госрегулирования цен.

“Пошла работа по оздоровлению и этой сети. С участием МАРТ разработан план выхода из кризиса. В правительстве его завизировали. Представители банков, которые кредитовали сеть, также поставили подписи. Когда стали разбираться, то выяснили, что сложности не связаны с постановлением № 713, имелись ошибки ведения бизнеса”, - заявил Алексей Богданов.

[info_b]Популярная в Беларуси торговая сеть “Остров чистоты и вкуса” объявила, что возобновила работу своего интернет-магазина и, соответственно, доставку. Однако, пока не во всем городам.

Известно, что интернет-магазин «Острова чистоты и вкуса» остановил работу с 30 октября 2023 года. А в начале ноября в интернете появилось немало фотографий и видео, свидетельствующих о закрытии некоторых магазинов сети, причем не только в Минске, но и в регионах.

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