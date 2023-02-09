Червяков рассказал о «прошедшей проверку на прочность» белорусской экономике

Опубликовано: 09.02.2023 14:17 , Обновлено: 09.02.2023

Министр экономики Александр Червяков заявил 9 февраля, что белорусская экономика «выдержала проверку на прочность».

По его словам, несмотря на «огромные масштабы введенных санкций», «в течение первой половины [2022] года экономика адаптировалась».

Министр похвалился:

«устойчивой восстановительной динамикой промышленности»;

«хорошим урожаем и слаженным трудом аграриев», который «позволили уверенно прибавлять сельскому хозяйству»;

«успешным «экспортным маневров», который «помог обеспечить поставки товаров и услуг в 2022 году на 46,8 млрд долларов».

В то же время министр признался, что «некоторые отрасли оказались более подверженными негативному влиянию санкций», но объявил о их «оздоровлении». В пример он привел транспортную и строительную сферы.

А еще он отметил «негативную динамику в IT-сфере», которая со второго квартала снизила темпы «до 97,8%».

Напомним, по данным Белстата, по итогам 2022 года реальный ВВП за январь-декабрь сократился на 4,7% к уровню 2021 года.

На 2023 год власти запланировали рост ВВП на 3,8%. По словам заместителя министра экономики Беларуси Дмитрия Ярошевича, в стране уже сформировали условия для этого.

В свою очередь аналитики Всемирного банка считают, что ВВП Беларуси в 2023 году сократится на 2,3%. А ООН ожидает снижение на 1,2%.