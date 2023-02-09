Червяков рассказал о «прошедшей проверку на прочность» белорусской экономике
Министр экономики Александр Червяков заявил 9 февраля, что белорусская экономика «выдержала проверку на прочность».
По его словам, несмотря на «огромные масштабы введенных санкций», «в течение первой половины [2022] года экономика адаптировалась».
Министр похвалился:
- «устойчивой восстановительной динамикой промышленности»;
- «хорошим урожаем и слаженным трудом аграриев», который «позволили уверенно прибавлять сельскому хозяйству»;
- «успешным «экспортным маневров», который «помог обеспечить поставки товаров и услуг в 2022 году на 46,8 млрд долларов».
В то же время министр признался, что «некоторые отрасли оказались более подверженными негативному влиянию санкций», но объявил о их «оздоровлении». В пример он привел транспортную и строительную сферы.
А еще он отметил «негативную динамику в IT-сфере», которая со второго квартала снизила темпы «до 97,8%».
Напомним, по данным Белстата, по итогам 2022 года реальный ВВП за январь-декабрь сократился на 4,7% к уровню 2021 года.
На 2023 год власти запланировали рост ВВП на 3,8%. По словам заместителя министра экономики Беларуси Дмитрия Ярошевича, в стране уже сформировали условия для этого.
В свою очередь аналитики Всемирного банка считают, что ВВП Беларуси в 2023 году сократится на 2,3%. А ООН ожидает снижение на 1,2%.