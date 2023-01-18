ВВП Беларуси упал в 2022 году на 4,7% — Белстат

Опубликовано: 18.01.2023 16:20 , Обновлено: 18.01.2023

В Беларуси провели первую оценку внутреннего валового продукта за 2022 год. По данным Белстата, реальный ВВП за январь-декабрь сократился на 4,7% к уровню 2021 года.

«Объем ВВП в текущих ценах составил 191,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню 2021 года. Индекс-дефлятор ВВП в 2022 году по отношению к предыдущему году составил 113,6%», — сказано в сообщении.

При этом, показатель в минус 4,7% продержался без изменений с октября-ноября.

Напомним, ранее премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что ВВП Беларуси по итогам 2022 года упадет на 4%. Он посчитал это хорошим результатам. Такой вывод можно сделать из его слов: «Те, кто проводил операцию против нас, опирались на расчеты, оценивая предполагаемое влияние санкций на страну. Мы тоже проводили свои расчеты и знали, что треть ВВП была поставлена под угрозу».

Таким образом, чиновник намекнул, что ВВП мог упасть и на 33%. Но потом назвал цифру 20%. По его словам, минус 4% меньше минус 20% и обвала экономики Беларуси, на который рассчитывали те, «кто вводил санкции».

В свою очередь министр экономики Беларуси Александр Червяков сделал сенсационное заявление 5 января. По его словам, ВВП Беларуси вырос на 7% за 11 месяцев 2022 года. В то время, как в Белстате заявляли о падении на 4,7%.

Напомним, что на 2023 год власти запланировали рост ВВП на 3,8%.