Червяков рассказал, когда ВВП Беларуси начнет расти

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.02.2023 10:58 , Обновлено: 21.02.2023

Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил в интервью изданию "Рэспублiка", что ВВП страны уже готов к росту, а в 2022 году упал на 4,7% из-за первых месяцев года.

«Да, по итогам года произошло падение ВВП на 4,7%. Но этот минус в значительной степени сформировался в первые месяцы, а с августа мы наблюдаем качественный восстановительный тренд”, - заверил министр экономики Беларуси.

ООН предсказала падение в 2023 году ВВП Беларуси на 1,2%

[info_b]В Белстате сообщили, что в январе 2023 года ВВП Беларуси упал на 5%. Таким образом падение ускорилось по сравнению с декабрем 2022 года, когда экономика страны показала снижение на 4,7%.[/info_b]

По словам чиновника, именно в 2023 году стоит власти поставили задачу “выйти на устойчивый рост экономики, все макроэкономические условия для этого созданы».

Для этого ещё в 2022 году в Совмине решили больше не делать прогнозы на будущее, а сразу строить планы и из выполнять. “Учитывая, что множество неизвестных девальвировало сам принцип прогнозирования — ни один из прогнозов международных финансовых институтов и аналитических агентств не сбылся, — в Беларуси мы пришли к разработке целевого плана. Другими словами, сконцентрировали усилия не на просчетах будущего (хотя и эти работы проводятся), а на выполнении текущих задач в производстве, сфере услуг, по экспортным поставкам, которые позволят стране развиваться и выполнять все социальные обязательства”, - похвалился чиновник.

Всемирный банк предсказал падение ВВП Беларуси на 2,3% в 2023 году

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич 18 января заявил, что в Беларуси сформировали условия для роста ВВП на обещанные 3,8% в 2023 году.

Условия для роста ВВП Беларуси на 3,8% уже есть — Минэкономики