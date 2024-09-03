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До 54%. Белорусам предложили скидки на 42 вида шоколада, конфет и батончиков весь сентябрь

До 54%. Белорусам предложили скидки на 42 вида шоколада, конфет и батончиков весь сентябрь
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Кондитерская фабрика "Коммунарка" объявила ежемесячное снижение цен в сентябре на свои шоколад, конфеты, батончики и вафли - всего 42 позиции. Посмотрели, на какой набор конфет - скидка 54%, а на какие батончики - 53%.

Акция действительна по 1 октября в фирменных магазинах производителя. Вот что на скидке:

  1. набор конфет “От Коммунарки с любовью”, 280 г - 8,99 рубля (обычная цена - 15,21, -40% ),
  2. набор конфет “Вечерний Минск”, 240 г - 8,99 (без скидки - 19,58 рубля, -54% ),
  3. шоколад “Коммунарка” молочный с соленой карамелью, 200 г - 4,99 (не на акции - 6,61, -24,5% ),
  4. шоколад “Коммунарка” молочный со вкусом капучино элит, 200 г - 4,99 (обычная цена - 6,61, -24,5% ),
  5. шоколад “Коммунарка” молочный, 200 г - 4,99 (без скидки - 6,61, -24,5% ),
  6. шоколад “Беловежская пуща” молочный с черничным пюре, 200 г - 4,99 (не на акции - 6,61, -24,5% ),
  7. конфеты “Белорусская картошка”, 1 кг - 29,99 (без скидки - 35,68, -16% ),
  8. конфеты “Столичные” с какао, 1 кг - 12,39 (раньше - 25,74, -52% ),
  9. вафли “Минские” сливочные, 1 кг - 11,99 (обычная стоимость - 15,47, -22,5% ),
  10. конфеты “Малышок”, 1 кг - 18,99 (не на акции - 22,32, -15% ),
  11. конфеты “Кузнечик”, 1 кг - 17,99 (без скидки - 20,65, -13% ),
  12. конфеты “Детям топ”, 1 кг - 9,99 (раньше - 14,53, -31% ),
  13. конфеты “Веселые трели”, 1 кг - 18,99 (обычная цена - 22,14 рубля, -14% ),
  14. конфеты “Сорванец” мягкий ирис, 1 кг - 13,99 (не на акции - 15,33, -9% ),
  15. конфеты “Сорванец”, 1 кг - 11,99 (раньше - 16,4, -27% ),
  16. конфеты “Любимая Аленка” вафельная, 1 кг - 16,99 (без скидки - 25,61, -33% ),
  17. конфеты “Красная шапочка”, 1 кг - 19,99 (не на акции - 24,5, -18% ),
  18. конфеты “Беловежская пуща” с черничным пюре и с клюквенным пюре, 1 кг - 15,99 (обычная цена - 20,65, -22% ),
  19. конфеты “Трюфельные” вафельные, 1 кг - 16,99 (не на акции - 25,61, -33% ),
  20. батончики “Зарядись Mini” с соленой карамелью, 1 кг - 14,99 (без скидки - 31,86 рубля, -53% ),
  21. конфеты “Клубничное облачко”, 1 кг - 15,99 (раньше - 18,81, -15% ),
  22. конфеты “Детские истории” со сгущенным молоком, 1 кг - 21,99 (не на акции - 25,38, -13% ),
  23. конфеты “Мон Желюр” со вкусом винограда, 1 кг - 9,99 (обычная стоимость - 12,05, -17% ),
  24. конфеты “Мистерия вкуса” с ароматом апельсина и малины и с ароматом вишни - 9,99 (без скидки - 15,21, -34% ),
  25. конфеты “Шокомелька”, 1 кг - 9,99 (раньше - 15,21, -34% ),
  26. конфеты “Заодно № 6” и “Заодно № 9”, 1 кг - 9,99 рубля (не на акции - 15,21, -34% ),
  27. конфеты “Любимая Аленка” помадка со вкусом печенья, 1 кг - 9,99 (без скидки - 15,21, -34% ),
  28. конфеты Lucky Chucky с солеными орешками и с фундуком, 1 кг - 9,99 (раньше - 17,6 рубля, -43% ),
  29. конфеты “Черемушки топ”, 1 кг - 9,99 (обычная цена - 14,53, -31% ),
  30. конфеты “Ромашка топ”, 1 кг - 9,99 (не на акции - 14,53, -31% ),
  31. конфеты “Грильяж с арахисом”, 1 кг - 9,99 (раньше - 21,31 рубля, -53% ),
  32. конфеты “Черноморочка топ”, 1 кг - 9,99 (без скидки - 14,53, -31% ),
  33. конфеты “Белорусские”, 1 кг - 14,99 (не на акции - 21,73, -31% ),
  34. конфеты “Суфле нежное Коммунарка шоколадное”, 1 кг - 12,99 рубля (раньше - 18,41, -29,5% ),
  35. конфеты “Белочка”, 1 кг - 29,99 (обычная стоимость - 36 рублей, -17% ),
  36. конфеты “Березка”, 1 кг - 13,99 (без скидки - 19,55, -28,5% ),
  37. конфеты “Знiчка”, 1 кг - 14,99 (не на акции - 21,42, -30% ),
  38. конфеты “Грильяж в шоколаде”, 1 кг - 21,99 (раньше - 32,3, -32% ),
  39. конфеты “Мишка на поляне”, 1 кг - 26,99 (обычная цена - 30,29, -11% ),
  40. конфеты “Коммунарка” с миндальным печеньем, 1 кг - 23,99 (не на акции - 28,55, -16% ),
  41. конфеты “Коммунарка” с фундуком и воздушным рисом, 1 кг - 23,99 рубля (без скидки - 28,55, -16% ),
  42. конфеты “Минчанка”, 1 кг - 19,99 (раньше - 25,52, -22% ).

Белорусские магазины обрушили цены до 42% на кофе, сахар и чай

Скидки “Спартака”

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика «Спартак» снизила стоимость шоколада, конфет и печенья до 61% в своих фирменных магазинах. Производитель предупредил, что количество товара ограничено.

К примеру, печенье «печеНЯШКИ» (100 г) продается за 0,82 рубля ( -41%), конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» c арахисом (1 кг) — за 14 рублей (-39%), а конфеты Smile Time black - за 8,9 (-41%).

Белорусам предложили купить шоколад, конфеты и печенье со скидкой до 61%. Где?

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