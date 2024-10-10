Курс доллара впервые за год «пробил» отметку в 3,3 рубля

Опубликовано: 10.10.2024 14:25 , Обновлено: 10.10.2024

В четверг, 10 октября, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) курс американской валюты преодолел психологическую отметку в 3,3 рубля за доллар. Таких цифр финансисты не видели на торгах уже год.

Одновременно с этим курс российского рубля, наоборот, опустился на минимум за 11,5 месяца, сообщил портал Banki24.by.

В результате, торги на бирже 10 октября завершились со следующими курсами иностранных валют:

доллар — 3,3011 рубля (+0,0102 рубля или +0,31%),

евро — 3,6200 рубля (−0,0246 рубля или -0,67%),

российский рубль — 3,4205 рубля (−0,0140рубля или −0,41%),

китайский юань — 4,7156 рубля (−0,0152 рубля или −0,32%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что государственный бюджет Беларуси на будущий год сформировали, исходя из среднего курса доллара в 3,35-3,37 рубля. Об этом накануне заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам Василий Панасюк.

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Тем временем российские финансовые аналитики разошлись во мнении относительно курса доллара к российскому рублю в 2025 году. Часть из них спрогнозировала укрепление национальной валюты почти на 13%, другая, наоборот, обесценивание рубля на 12,5%.