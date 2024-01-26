Центр защиты персональных данных предложил штрафовать белорусов вместо МВД. За что пообещал ужесточить наказание?

Опубликовано: 26.01.2024 11:51 , Обновлено: 26.01.2024

Директор Национального центра защиты персональных данных (НЦЗПД) Андрей Гаев сообщил о грядущем повышении штрафов за нарушение законодательства в области защиты персональных данных. Он также рассказал об инициативе центра наделить госорган полномочиями выписывать штрафы за профильные нарушения вместо Министерства внутренних дел.

По словам Гаева, НЦЗПД выступает за то, “чтобы придать контрольной деятельности центра комплексно-завершенный характер”.

“Сегодня он не имеет полномочий на составление протоколов и вынужден в этих ситуациях обращаться в органы внутренних дел, у которых есть масса других задач, а данное направление не является профильным. Мы видим, что наделение центра полномочиями позволит повысить эффективность в такой работе”, - заявил он в интервью агентству “Минск-Новости”.

По словам Гаева, в большинстве случаев масштабные утечки персональных данных клиентов магазинов и интернет-сервисов связаны с тем, что эти организации не соблюдали правила цифровой безопасности на должном уровне. Повлиять на это, по мнению директора НЦЗПД, можно в том числе более существенными штрафами за нарушения правил защиты персональных данных клиентов.

Гаев рассказал, что сегодня максимальный штраф “за непринятие мер по организации обработки персональных данных” для юридических лиц в Беларуси составляет всего 50 базовых величин, что эквивалентно 2000 рублей.

“Это несоизмеримо с теми затратами, которые бизнесу необходимо понести, чтобы защитить права потребителей, и многие просто хотят откупиться минимальными суммами от выполнения обязанностей”, - заявил директор НЦЗПД.

В качестве образца, на который следовало бы равняться белорусским законодателям, Гаев привел Россию, где размеры штрафов за обработку персональных данных человека без его согласия, например, могут выписать штраф в 1,5 млн российских рублей (почти 54 тыс. белорусских рублей в эквиваленте).

Нам тоже надо работать в этом направлении однозначно”, - убеждён руководитель НЦЗПД.

Отметим, что о том, что личные данные белорусов утекли в интернет, Национальный центр защиты персональных данных сообщает регулярно. Так, летом прошлого года в центре рассказали, что в сеть попали персональные данные сотен тысяч пользователей интернет-магазина «Остров чистоты и вкуса» и интернет-магазина buslik.by.

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А в декабре НЦЗПД отчитался о результатах плановой проверки компании ”Фикс Прайс Запад“, которая управляет популярными магазинами низких цен Fix Price по всей стране. Проверяющие уличили компанию в “нарушениях при реализации обязательных мер по обеспечению защиты персональных данных”.

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