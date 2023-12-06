Магазины Fix Price уличили в нарушении правил использования персональных данных покупателей

Опубликовано: 06.12.2023 15:49 , Обновлено: 25.04.2025

Национальный центр защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) отчитался о результатах плановой проверки компании ”Фикс Прайс Запад“, которая управляет популярными магазинами низких цен Fix Price по всей стране. Проверяющие уличили компанию в "нарушениях при реализации обязательных мер по обеспечению защиты персональных данных". Узнали, что именно нарушили владельцы магазинов.

Оказалось, в некоторых случаях согласие на обработку персональных данных покупателей было недействительным, но магазин продолжал рассылать им рекламные сообщения. В НЦЗПД это расценили как нарушение и потребовали “незамедлительно прекратить рекламную рассылку участникам программы лояльности Fix Price”.

“Cогласие, полученное с нарушением критериев, установленных законодательством (свободное, однозначное и информированное), не может выступать надлежащим правовым основанием для обработки персональных данных”, - пояснили в НЦЗПД.

Продолжить свою рекламную рассылку компания “Фикс Прайс Запад” законно сможет лишь только после того, как “переполучит” согласие на это от покупателей - в соответствии с требованиями статьи 5 Закона о защите персональных данных.

Ранее, как сообщал Телеграф, в НЦЗПД объяснили, могут ли белорусы отказаться от рекламных сообщений, которые приходят по SMS, электронной почте и в мессенджерах.

Как белорусам отказаться от рекламных сообщений в мессенджерах? Объяснили в НЦЗПД

Кроме того, центр выступил с инициативой об усилении борьбы с «агрессивной рекламой» по телефону или электронной почте, то есть со спамом. Там призвали операторов связи обеспечить «распространение рекламы посредством телефонной электросвязи, электронной почты только с согласия субъекта персональных данных».

В НЦПД предложили запретить в Беларуси рекламу по телефону и СМС без согласия абонента