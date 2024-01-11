В Беларуси за три месяца стало в 3 раза меньше детских магазинов «Буслiк». Что происходит?

Опубликовано: 11.01.2024 13:25 , Обновлено: 25.04.2025

В Беларуси осталось не так много магазинов сети «Буслiк». По информации компании, осенью 2023 года у сети было более 40 магазинов, а сейчас их всего 14. Почему?

На конец первой декады января в сети детских магазинов работало всего 14 торговых точек, выяснил Office Life, причем, 8 из них – в Минске, сообщили в контакт-центре компании. То есть, во всей «остальной» республике – 6. И они остались уже не во всех областных центрах. По информации портала, в Бресте сеть больше не работает, в области остался лишь один магазин – в Пинске. По одной торговой точке еще открыты в Могилеве, Гомеле и Гродно, две – в Витебске.

Когда у сети начались проблемы

В 2023 году у сети «Буслiк» в Беларуси начались проблемы. Ее выручка падала в течение всего года. В I квартале оператор сети – компания «ДПМ» – снизил выручку к аналогичному периоду 2022-го на 13,6%, во II квартале – на 12%. А за III квартал выручка сети в офлайне снизилась на 27,5%, а в онлайне – на 64%. В ноябре 2023 года Руководство белорусской сети магазинов детских товаров «Буслiк» пожаловалось в Мингорисполком на нерентабельность и попросило посодействовать в предотвращении банкротства и экономической несостоятельности.

[info_b]В октябре 2023 года польский инвестор сети – компания CDRL – сообщил об «утере контроля» над дочерней компанией в Беларуси и угрозе ее банкротства. В CDRL также заявили о списании просроченной дебиторской задолженности сети в размере 1,7 млн. злотых (более 400 тыс. долларов) и приостановке дальнейших поставок товаров в Беларусь.[/info_b]

«Буслiк» на грани банкротства? Торговая сеть пожаловалась в Мингорисполком на нерентабельность