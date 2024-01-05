"Остров чистоты и вкуса" возобновил доставку по Минску. Когда в других городах?

Опубликовано: 05.01.2024 13:26 , Обновлено: 05.01.2024

Популярная в Беларуси торговая сеть "Остров чистоты и вкуса" объявила, что возобновила работу своего интернет-магазина и, соответственно, доставку. Однако, пока не во всем городам.

Как сказано на сайте дискаунтера, сеть уже доставляет свою продукцию жителям Минска и ближайших населенных пунктов.

Кроме того, там пообещали, что начнут “поэтапно” открывать прием заказов во всех областных городах и г. Ивье с 8 января 2024 года.

“Об открытии доставки в каждом регионе будем сообщать дополнительно”, — отметили представители дискаунтера.

В “Острове чистоты и вкуса” также напомнили, что осуществляют доставку бесплатно при заказе от 40 рублей. График доставки заказов: вторник - суббота с 10.00 до 21.00.

“На данный момент к заказу доступно более 5000 товаров, в ближайшее время ассортимент будет расширен до 15 тысяч”, — добавили в сети.

[info_b]«Остров чистоты и вкуса» – один из крупнейших в Беларуси ритейлеров хозтоваров и бытовой химии, а с недавнего времени — и продовольственных товаров. В 2022 году компания также получила лицензию на продажу алкоголя. Сеть, принадлежащая принадлежит семье бизнесмена Виктора Ромука, насчитывала 626 торговых объектов в 110 белорусских городах и агрогородках.[/info_b]

Известно, что интернет-магазин «Острова чистоты и вкуса» остановил работу с 30 октября 2023 года. А в начале ноября в интернете появилось немало фотографий и видео, свидетельствующих о закрытии некоторых магазинов сети, причем не только в Минске, но и в регионах.

Так, местные жители сообщили в соцсетях о подготовке к закрытию магазинов в Слуцке, Березино, Ракове. Там же, где магазины продолжали работать, покупатели сообщили о заметном сокращении ассортимента.

Популярная в Беларуси торговая сеть закрыла часть магазинов. Что будет дальше?