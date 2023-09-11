Брестский мясокомбинат пожаловался на Молодечненский из-за паштета. Что случилось?

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Опубликовано: 11.09.2023 17:33 , Обновлено: 11.09.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) разбирается в споре двух отечественных мясокомбинатов. Чтобы разобраться, ведомство обратилось к белорусам.

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В МАРТ поступило заявление от ОАО «Брестский мясокомбинат» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Велес-Мит» (Молодечненский мясокомбинат). В рамках расследования ведомство решило узнать мнение потребителей и запустило опрос, который касается нескольких видов мясных паштетов, выпускаемых на предприятиях.

Судя по вопросам, на которые следует ответить, суть разбирательства в том, что упаковка продукта «Мясная паста» от «Велес-Мит» якобы напоминает ту, что используется для выпускаемого Брестским мясокомбинатом паштета «NAMAZKA с зеленью».

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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Так, в опросе спрашивают, схожи ли внешне упаковки и «композиционное размещение словесных и изобразительных элементов» на ней для двух видов товаров, а также с каким из производителей ассоциируется каждый из них.

Фото: соцсети

Также МАРТ пытается узнать, являются ли упаковки исследуемых паштетов из мяса сходными до степени смешения и может ли потребитель купить один из представленных продуктов по ошибке, думая, что покупает другой.

Пройти опрос можно здесь. В ведомстве отметили, что отправка формы опроса не является электронным обращением.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что МАРТ обвинил крупный белорусский мясокомбинат в незаконном повышении цен.

МАРТ обвинил крупный белорусский мясокомбинат в незаконном повышении цен