Брестский мясокомбинат пожаловался на Молодечненский из-за паштета. Что случилось?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) разбирается в споре двух отечественных мясокомбинатов. Чтобы разобраться, ведомство обратилось к белорусам.
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В МАРТ поступило заявление от ОАО «Брестский мясокомбинат» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Велес-Мит» (Молодечненский мясокомбинат). В рамках расследования ведомство решило узнать мнение потребителей и запустило опрос, который касается нескольких видов мясных паштетов, выпускаемых на предприятиях.
Судя по вопросам, на которые следует ответить, суть разбирательства в том, что упаковка продукта «Мясная паста» от «Велес-Мит» якобы напоминает ту, что используется для выпускаемого Брестским мясокомбинатом паштета «NAMAZKA с зеленью».
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Так, в опросе спрашивают, схожи ли внешне упаковки и «композиционное размещение словесных и изобразительных элементов» на ней для двух видов товаров, а также с каким из производителей ассоциируется каждый из них.
Также МАРТ пытается узнать, являются ли упаковки исследуемых паштетов из мяса сходными до степени смешения и может ли потребитель купить один из представленных продуктов по ошибке, думая, что покупает другой.
Пройти опрос можно здесь. В ведомстве отметили, что отправка формы опроса не является электронным обращением.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что МАРТ обвинил крупный белорусский мясокомбинат в незаконном повышении цен.
МАРТ обвинил крупный белорусский мясокомбинат в незаконном повышении цен