В МАРТ назвали стоимость общежитий для белорусов

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Опубликовано: 06.09.2023 13:08 , Обновлено: 06.09.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что с 15 сентября вступит в силу постановление «О порядке установления и применения платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях» и рассказали, сколько нужно будет платить белорусам.

Документом утверждена соответствующая инструкция. Так, без изменений остался расчет размера платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях. По-прежнему будет использоваться базовая ставка платы на 1 м2 общей площади помещения в месяц с применением корректирующих коэффициентов.

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В МАРТ отметили, что такие нормы распространяются на организации, в ведении, управлении или безвозмездном пользовании которых находятся государственные общежития, при ежемесячном установлении платы за проживание.

При этом нововведения не касаются арендного жилья и не влияют на размер платы за пользование общежитиями негосударственного жилфонда и общежитиями госучреждений образования.

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