«Ботинки тоже будут» - БЕЛАЗ анонсировал открытие первого фирменного магазина. Какой "спецразмер" пообещали?

Опубликовано: 18.11.2024 14:45 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусский автомобильный завод (БЕЛАЗ) анонсировал открытие своего первого фирменного магазина BELAZ SHOP. Точной даты не назвали, но пообещали запустить работу торговой точки "в преддверии Нового года".

В Telegram-канале предприятия сообщили, что заканчивают производство “нового мерча”. “Мы думаем о вас, поэтому готовы будем предложить широкую размерную линейку от S, M, L XL… до специальных размеров BELAZ-L для БОЛЬШИХ ценителей”, - написали там, не уточнив, что конкретно планируют продавать в этом “спецразмере”.

Также рассказали, что работают над отдельной коллекцией одежды и игрушек для “маленьких любителей огромных самосвалов”. “И ботинки тоже будут!” - пообещали на БЕЛАЗЕ.

Увы, место открытия магазина тоже не назвали.

Ранее Telegraf.news писал, что в каталоге интернет-магазина этого предприятия появилась новая брендированная продукция. Теперь там можно приобрести не только компактные сувениры в виде значков, игрушечных БЕЛАЗов или канцелярии, но также одежу и обувь с логотипом предприятия. Последняя вызвала особый интерес у интернет-пользователей.

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Топоры “нового поколения” от МТЗ

Также мы рассказывали, что Минский тракторный завод (МТЗ) сообщил 13 ноября, что в продажу поступили топоры Belarus “нового поколения”. Правда, приобрести товар можно только в двух точках столицы. Предложили два вида топора: топор-колун и хозяйственный.

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Кроме того, на МТЗ озаботились производством рапсового масла. Делать его собрались в сельхозцехе завода, сообщила пресс-служба.

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