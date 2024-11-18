«Ботинки тоже будут» - БЕЛАЗ анонсировал открытие первого фирменного магазина. Какой "спецразмер" пообещали?
Белорусский автомобильный завод (БЕЛАЗ) анонсировал открытие своего первого фирменного магазина BELAZ SHOP. Точной даты не назвали, но пообещали запустить работу торговой точки "в преддверии Нового года".
В Telegram-канале предприятия сообщили, что заканчивают производство “нового мерча”. “Мы думаем о вас, поэтому готовы будем предложить широкую размерную линейку от S, M, L XL… до специальных размеров BELAZ-L для БОЛЬШИХ ценителей”, - написали там, не уточнив, что конкретно планируют продавать в этом “спецразмере”.
Также рассказали, что работают над отдельной коллекцией одежды и игрушек для “маленьких любителей огромных самосвалов”. “И ботинки тоже будут!” - пообещали на БЕЛАЗЕ.
Увы, место открытия магазина тоже не назвали.
Ранее Telegraf.news писал, что в каталоге интернет-магазина этого предприятия появилась новая брендированная продукция. Теперь там можно приобрести не только компактные сувениры в виде значков, игрушечных БЕЛАЗов или канцелярии, но также одежу и обувь с логотипом предприятия. Последняя вызвала особый интерес у интернет-пользователей.
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Топоры “нового поколения” от МТЗ
Также мы рассказывали, что Минский тракторный завод (МТЗ) сообщил 13 ноября, что в продажу поступили топоры Belarus “нового поколения”. Правда, приобрести товар можно только в двух точках столицы. Предложили два вида топора: топор-колун и хозяйственный.
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Кроме того, на МТЗ озаботились производством рапсового масла. Делать его собрались в сельхозцехе завода, сообщила пресс-служба.
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