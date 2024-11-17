На МТЗ пообещали выпускать рапсовое масло и "сбалансированное питание животных"

Опубликовано: 17.11.2024 12:46 , Обновлено: 17.11.2024

В МТЗ сообщили, что помимо топоров "нового поколения" там озаботились производством рапсового масла. Делать его собрались в сельхозцехе Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба.

Речь идёт о сельхозпредприятии “Гайна”, подчинённом МТЗ, которое до этого момента сдавала выращенное сырье. Однако с 2025 года там пообещали запустить производство собственного растительного масла.

В качестве плюса такого производства там отметили возможность производить “в достаточном количестве жмых и шрот для полноценного сбалансированного питания животных”, передало госагентсво Белта.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Минский тракторный завод (МТЗ) сообщил 13 ноября, что в продажу поступили топоры Belarus “нового поколения”. Правда, приобрести товар можно только в двух точках столицы.

В минские магазины привезли топоры Belarus «нового поколения». Сколько стоят?