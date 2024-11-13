В минские магазины привезли топоры Belarus «нового поколения». Сколько стоят?

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Опубликовано: 13.11.2024 19:29 , Обновлено: 25.04.2025

Минский тракторный завод (МТЗ) сообщил 13 ноября, что в продажу поступили топоры Belarus "нового поколения". Правда, приобрести товар можно только в двух точках столицы.

Это фирменные магазины МТЗ по адресам улица Долгобродская, 29 и О. Кошевого, 2. Продают два вида топора: топор-колун и хозяйственный.

Фото: Telegram-канал BelarusTrakrors_official

Судя по опубликованным фото, цена первого - 166,78 рубля, второго - 132,65 .

Фото: Telegram-канал BelarusTrakrors_official

В интернет-магазине МТЗ эти топоры мы не нашли.

Фото: Telegram-канал BelarusTrakrors_official

Кстати, один из этих топоров показал 7 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко на третьем чемпионате по колке дров среди журналистов госСМИ. По его словам, белорусская разработка получилась неплохой, чуть тяжелее импортных аналогов.