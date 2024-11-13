В минские магазины привезли топоры Belarus «нового поколения». Сколько стоят?
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Минский тракторный завод (МТЗ) сообщил 13 ноября, что в продажу поступили топоры Belarus "нового поколения". Правда, приобрести товар можно только в двух точках столицы.
Это фирменные магазины МТЗ по адресам улица Долгобродская, 29 и О. Кошевого, 2. Продают два вида топора: топор-колун и хозяйственный.
Судя по опубликованным фото, цена первого - 166,78 рубля, второго - 132,65 .
В интернет-магазине МТЗ эти топоры мы не нашли.
Кстати, один из этих топоров показал 7 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко на третьем чемпионате по колке дров среди журналистов госСМИ. По его словам, белорусская разработка получилась неплохой, чуть тяжелее импортных аналогов.