В 10 раз дешевле. БЕЛАЗ начал продавать "аналог" американских ботинок Timberland

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Опубликовано: 10.11.2024 13:58 , Обновлено: 13.11.2024

В каталоге интернет-магазина жодинского производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ появилась новая брендированная продукция. Теперь там можно приобрести не только компактные сувениры в виде значков, игрушечных БЕЛАЗов или канцелярии, но также одежу и обувь с логотипом предприятия. Последняя вызвала особый интерес у интернет-пользователей.

Всё дело в том, что ботинки, выставленные на продажу под логотипом БЕЛАЗа, внешне очень напоминает обувь известного во всём мире американского бренда Timberland.

[info_b]Оригинальные “тимберленды” выполнены из нубука, с цельной фирменной тракторной подошвой, фурнитурой из нержавеющих сплавов и даже шнурками, сделанными из нейлона, а не из вощёного хлопка. Наибольшую популярность получили ботинки отличительного жёлтого цвета, который бренд называет “медовым”. В этом году флагманская продукция бренда ботинки Yellow Boots отметила свой 50-летний юбилей. [/info_b]

Ботинки от БЕЛАЗа внешне очень похожи, только на белорусской обуви на месте американского логотипа в виде дуба красуется силуэт жодинского самосвала, а сверху - название предприятия. Сравните сами.

А вот цена, как видно на скриншотах из двух интернет-магазина - БЕЛАЗа и белорусского интернет-магазина одежды и обуви lamoda.by, отличается в 10 раз (на некоторых других торговых площадках ботинки Timberland, заявленные как оригиналы от американского бренда, можно найти дешевле, но не намного - от 950 рублей ).

Пока в каталоге БЕЛАЗа за 120,93 рубля представлены две модели - классического для Timberland “медового” и чёрного цветов. Размерный ряд - от 40-го до 44-го.

Как утверждает производитель, верх ботинок выполнен из “100%-ной кожи”, а материалы в целом “подбирались с учетом их использования в агрессивной среде”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские промышленные гиганты всё чаще выпускают необычную брендированную продукцию. Так, весной этого года производство колбасных изделий под собственным брендом запустил Минский автомобильный завод. В ассортименте МАЗа по меньшей мере 8 наименований колбас: «Эстонская ароматная», «Милано», «Краковская», «Брауншвейская», «Сыровяленая классик», «Виладжио» и ветчина «Пармская».

МАЗ запустил производство колбас под своим брендом. Какие и из чего делают?