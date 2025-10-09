Биржевые цены на какао упали на 40%. Ждать ли белорусам падения цен на шоколад?

📊 Анализ

Опубликовано: 09.10.2025 19:26 , Обновлено: 09.10.2025

Мировой рынок какао после лета 2025 года продолжает оставаться в напряжённом состоянии. Согласно данным Международной организации по какао, соотношение запасов какао к потреблению находятся на самом низком уровне с 1981 года. При этом ключевые страны-производители в Западной Африке, на которые приходится львиная доля мирового урожая, готовятся к очередному сезону, который, судя по всему, разочарует.

[inf] Что такое соотношение запасов к потреблению (stocks-to-use ratio)?

Это ключевой показатель на сырьевых рынках,который демонстрирует, насколько существующих запасов хватит для удовлетворения текущего спроса. Низкое значение означает напряжённость на рынке и потенциальный дефицит, что, естественно, ведёт к росту цен. [/inf]

В Белгоспищепроме назвали, чем белорусы заменили подорожавший шоколад

Структурные проблемы вместо погоды

Основная проблема, как считают аналитики, уже не только в погоде. В этом году осадков было больше, чем в предыдущие засушливые сезоны. Однако на первый план вышли системные трудности, а именно:

Стареющие деревья какао, которые требуют замены;

Распространение болезней урожая.

Именно эти факторы, по словам экспертов, продолжают ограничивать производство и не дают ценам существенно снизиться.

Оран ван Дорт, аналитик Rabobank, заявил: «Я не ожидаю существенного восстановления производства. После многих лет недостаточных инвестиций становится всё более вероятным, что совокупный потенциал урожая Кот-д’Ивуара и Ганы будет снижаться из года в год».

Что будет с урожаем?

Прогнозы по урожаю в ключевых странах подтверждают эту тревожную тенденцию. Кот-д’Ивуар, крупнейший в мире производитель, по оценкам трейдеров, соберёт около 1.4 миллиона тонн какао в основном сезоне. Это, впрочем, примерно на уровне прошлого года.

А вот в соседней Гане ситуация мрачнее: урожай ожидается на отметке всего 620 000 тонн, что значительно ниже исторических и пиковых значений. Тем временем в Нигерии и вовсе прогнозируется спад на 11%.

Страна Прогноз урожая Динамика Кот-д’Ивуар ~1.4 млн тонн Стабильно низкий Гана 620 000 тонн Существенное снижение Камерун 300 000 тонн Рост на 12% Нигерия 305 000 тонн Спад на 11%

«Рынок будет торговаться на высоких уровнях дольше»

Неутешительные урожаи в Африке оказывают прямое давление на производителей шоколада по всему миру. Трейси Аллен, стратег JPMorgan, утверждает, что «рынок будет торговаться на высоких уровнях дольше”.

“Независимо от ситуации с предложением и дефицитом в следующем году, мы не вернёмся к средним за пять лет уровням в ближайшее время», - поделился горьким, как темный шоколад, прогнозом эксперт.

Эксперты предупредили об ухудшении «драматической ситуации» с кофе. Что с ценами в Беларуси?

Хотя цены на какао-фьючерсы и упали примерно на 40% от рекордного пика в $13 000 за тонну, достигнутого в декабре прошлого года, они всё ещё значительно выше средних значений (были времена, когда какао-бобы продавались и по $3000 за тонну). JPMorgan прогнозирует, что стоимость останется выше $6000 за тонну, а Citi ожидает $7000 в следующем году, что более чем вдвое превышает долгосрочную норму.

Что это значит для покупателей?

Для обычных потребителей это, естественно, выливается в рост цен на полках магазинов. Компания Hershey уже сообщила о предстоящем повышении цен на свою продукцию из-за подорожания главного ингредиента. При этом эксперты Wells Fargo Agri-Food Institute уточнили, что, хотя цены на сырьё немного отступили от пика, производители всё ещё сталкиваются с высокими затратами на какао, энергию и упаковку.

[inf] Что такое фьючерсы? Фьючерс— это контракт на покупку или продажу базового актива (в данном случае какао) в определённую дату в будущем по заранее оговорённой цене. Торговля фьючерсами позволяет участникам рынка хеджировать риски или спекулировать на изменении цен. Котировки фьючерсов являются важным индикатором для рынка. [/inf]

«Крайне перепроданный» рынок

Подводя итог, на мировых биржах по поводу како в последнее время царит неопределённость. Хотя цены на какао-фьючерсы в Нью-Йорке на этой неделе упали до уровня на начало 2024 года, аналитики таких банков, как Citi и Societe Generale, считают, что рынок стал «крайне перепроданным» и уязвимым для «короткого покрытия» (short covering). Это означает, что текущее снижение может быть временным, и в любой момент может начаться новый виток роста.

Таким образом шоколадное изобилие по доступным ценам для потребителей, увы, осталось в прошлом по всему миру. И Беларусь не исключение. В нашей стране не растут какао-бобы, поэтому белорусские кондитерские фабрики зависят от мировых цен. Производителям же по всему миру придётся искать выход из сложившейся ситуации, причём делать это в условиях, когда структурные проблемы в Африке, судя по всему, будут влиять на рынок ещё долго.

Что стало с ценами на шоколад и конфеты в Беларуси за год?

Согласно данным Белстата, шоколад стал одним из лидеров подорожания на белорусском рынке кондитерских изделий за последний год (данные за август 2025 года).

Также существенно выросла стоимость конфет, глазированных кондитерской глазурью (таких как «Цитрон» или «Детям»). Ещё более заметный скачок цен произошёл в сегменте конфет, глазированных шоколадной глазурью. Этот продукт изначально стоит дороже, однако и темпы роста оказались выше.

Товар Цена в августе 2024, бел. руб. Цена в августе 2025, бел. руб. Абсолютный прирост Процентный рост Конфеты с кондитерской глазурью 13.88 17.74 +3.86 ~27.8% Конфеты с шоколадной глазурью 25.59 33.99 +8.40 ~32.8% Шоколад 38.69 55.40 +16.71 ~43.2%

Ранее Telegraf.news писал, что концерн «Белгоспищепром» отреагировал на новости о том, что конфеты «Березка» и «Знічка» стали хуже по качеству из-за изменения рецептуры. Также на фабрике «Коммунарка», которая их выпускает, заявили о планах поменять вкус некоторых конфет.

«Коммунарка» пообещала изменить вкус конфет с 2026 года. Это зачем?