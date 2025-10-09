Эксперты предупредили об ухудшении «драматической ситуации» с кофе. Что с ценами в Беларуси?

Опубликовано: 09.10.2025 11:11 , Обновлено: 09.10.2025

Специалисты сравнили рост цен на кофе (как натуральный молотый, так и растворимый) с ростом цен на золото - темпы в этом году не менее впечатляющие. В Беларуси, согласно официальной статистике, годовое увеличение цены достигло 51,3% и, по мнению международных экспертов, это вовсе не предел.

Польская газета Rzeczpospolita опубликовала на днях данные последнего исследования двух частных исследовательских институтов - UCE Research и WSB Merito. Оно показало, что любимый напиток многих белорусов дорожает с каждым месяцем и за год прибавил в цене немало:

молотый кофе в августе подорожал на 36,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года,

растворимый кофе - на 23,7%.

В прошлом году, по данным издания, такого скачка в ценах не наблюдалось: по итогам 2024 года стоимость молотого кофе в польских магазинах выросла в среднем на 5,4%, а растворимого — всего на 1%. По словам доктора Роберта Орпыча из WSB Merito, нынешний рост стал “прямым отражением драматической ситуации на мировых рынках”, он также предсказал её ухудшение. Причиной обострения ситуации эксперт назвал скалывающиеся климатические условия.

“Бразилия, на долю которой приходится 60% мирового производства кофе, столкнулась с катастрофической засухой и заморозками. Вьетнам, второй по величине производитель кофе в мире, также пострадал”, – пояснил причины Орпыч.

Ещё одной причиной роста мировых цен на кофе обозреватели Rzeczpospolita назвали активизацию спекулянтов: поставщики намеренно могут затягивать продажу зёрен, дожидаясь ещё большего повышения цены, что приводит к сокращению общего объёма поставок.

А что с ценами в Беларуси?

Исходя из официальных данных Национального статистического комитета, цены на кофе в Беларуси за последний год выросли даже больше, чем в соседней Польше. Так, с августа 2024 года по август 2025 года цена за килограмм кофе изменилась следующим образом:

Кофе натуральный молотый подорожал с 46,26 до 70 рублей (+23,74 рубля или +51,3%),

Кофе растворимый подорожал с 96,87 по 135,77 рубля (+38,9 рубля или +40,1%).

Таким образом, как и в соседней Польше, в Беларуси в процентном соотношении больше всего подорожал натуральный молотый кофе - го цена за год выросла более чем на половину.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что многие сети супермаркетов в Германии стали вовсе прятать пачки и банки с кофе. Их убирают с прилавков, прячут под стекло и сообщают, что взять можно только на кассе. Есть и такие торговые точки, которые выставляют на полках только фотографии товаров вместо самих упаковок с кофе. Всё из-за увеличившегося числа краж этого продукта.

В Германии супермаркеты стали прятать кофе от покупателей