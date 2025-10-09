В Белгоспищепроме назвали, чем белорусы заменили подорожавший шоколад

Опубликовано: 09.10.2025 16:10 , Обновлено: 09.10.2025

Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Кижук заявил в четверг, 9 октября, что белорусы из-за подорожания шоколадных изделий начали больше потреблять других сладостей.

«В частности, вследствие подорожания какао-бобов и шоколадных изделий потребитель переключился на сахаристые кондитерские изделия, продажи которых сейчас значительно растут», — рассказал представитель госконцерна.

Впрочем, по его словам, продажи шоколада, произведённого предприятиями «Белгоспищепрома», тоже увеличиваются. «Потому что это продукт, от которого потребитель не может отказаться», — пояснил Александр Кижук.

[inf]Сахаристыми изделиями обычно называют сладости, которые содержат не менее 20% сахара. К ним относятся различные сбивные (зефир, пастила, нуга), мармеладные (мармелад, желе), карамельные (карамель, ирис, леденцы) продукты, а также конфеты, халва, драже и другие виды сладостей.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что на рост цен на шоколад повлияли мировые тенденции. Выросли цены на главный ингредиент — какао-бобы. Об этом в беседе с главредом Telegraf.news рассказал генеральный директор минской «Коммунарки» Сергей Анюховский. Он сообщил, что цены на главный ингредиент подскочили ещё в 2023 году, а за 2024 год, по его словам, рост был буквально «кратным».

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