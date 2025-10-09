«Коммунарка» пообещала изменить вкус конфет с 2026 года. Это зачем?

Опубликовано: 09.10.2025 18:33 , Обновлено: 09.10.2025

Концерн «Белгоспищепром» отреагировал на новости о том, что конфеты «Березка» и «Знічка» стали хуже по качеству из-за изменения рецептуры. Также на фабрике «Коммунарка», которая их выпускает, заявили о планах поменять вкус некоторых конфет.

В госконцерне обвинили «экстремистские ресурсы» в желании «очернить известного производителя».

Что касается ухудшения вкуса двух популярных конфет, то в «Белгоспищепроме» заявили, что новости были основаны на разговоре начальника управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анны Козырь с позвонившим, который представился покупателем, а не журналистом.

«Человек под видом покупателя задал вопросы и получил ответы, которые затем были искажены и в таком виде представлены широкой публике на различных интернет-ресурсах. Якобы «Коммунарка» сознательно ухудшила качество продукции – в частности, конфет «Березка» и «Знічка», — сообщили в «Белгоспищепроме».

В госконцерне заявили, что «одни из востребованных и известных конфет «Березка» выпускаются в кондитерской глазури с 2004 года, а конфеты «Знічка» производятся в кондитерской глазури с 2013 года». «Поэтому ни о каком ухудшении вкуса в 2025 году речь не идет», - сделали вывод в “Белгоспищепроме”.

Что будет с конфетами в 2026 году?

В концерне пообещали, что с 2026 года на «Коммунарке» планируют отказаться от кондитерской глазури с заменителями масла какао в пользу «новой кондитерской глазури с улучшенным составом». Какой именно будет новый состав, в «Белгоспищепроме» не уточнили, но пообещали, что «тогда да, вкус изменится».

«Для конфет «Березка» — впервые за 21 год, для «Знічкі» — впервые за 12 лет. Давайте дождемся выхода продукции и тогда сравним, как было и стало», — предложили в концерне.