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Один из банков предупредил белорусов, что банкоматы перестали принимать такие купюры. Где класть наличные?

Один из банков предупредил белорусов, что банкоматы перестали принимать такие купюры. Где класть наличные?
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БНБ-Банк сообщил, что ряд банкоматов в Минске перестал принимать банкноты номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска. В учреждении пояснили, как клиенты могут положить на свою карту наличные без использования банкомата.

Такое ограничение в БНБ-Банке объяснили “техническими причинами”, которые от него не зависят. Перечислили адреса в Минске, где расположены “проблемные” банкоматы:

  • проспект Независимости, 87а (внутри центра банковских услуг),
  • проспект Победителей, 65 (ТЦ «Замок»),
  • проспект Победителей, 9 (ТЦ «Галерея»),
  • улица Притыцкого, 156 (ТЦ Green City),
  • улица Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall),
  • проспект Независимости, 173 (холл бизнес-центра «Футурис»).

Чтобы положить деньги на карту или снять, клиенты банка могут обратиться в кассы его отделений или же пополнить счет без комиссии через систему ЕРИП. По вопросам можно обращаться в чат-бот на сайте БНБ-Банка, в его мобильное приложение, чат-бот Telegram или же по телефонам (17/33/29) 309 7 309, 7 309.

Кстати, перед пополнением счета в банкомате любого банка или же при оплате товаров и услуг советуем проверить свои кошельки. Дело в том, что в последние недели белорусам стали попадаться сувенирные купюры, которые очень похожи на настоящие.

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Также Telegraf.news рассказывал, как снять наличные на кассе магазина. Такую услугу предлагает Беларусбанк, для этого необходимо найти на кассе специальную наклейку с изображением кошелька. Правда, снять за раз можно 200 рублей максимум.

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