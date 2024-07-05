Два белорусских банка ввели лимит на наличные за границей. Сколько можно снять?

Опубликовано: 05.07.2024 16:50 , Обновлено: 05.07.2024

В пресс-службе "Белгазпромбанка" сообщили о введении лимита на снятие наличных в банкоматах за пределами Беларуси. Ожидается, что временные ограничения будут действовать с 5 июля. Однако сколько они продлятся, в руководстве банка не рассказали. Кроме того, аналогичную меру с сегодняшнего дня ввёл ещё один белорусский банк — "БНБ Банк".

В пресс-службе “Белгазпромбанка” отметили, что такие меры призваны обеспечить дополнительную безопасность клиентов за границей и уберечь от финансового мошенничества. Так, с 5 июля 2024 года белорусы, находясь за пределами Республики, смогут снять наличные в рамках следующих установленных лимитов:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World – 300 USD;

Visa Platinum – 500 USD;

Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite – 1000 USD.

Кроме того, временные ограничения затронули безналичные операции за пределами Беларуси, в том числе P2P-переводы и операции с использованием карточки “Белгазпромбанка” на зарубежных Интернет-ресурсах. На них установили следующие лимиты в сутки:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World, Visa Platinum – 2000 USD;

Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite – 5000 USD.

[info_b]С полным списком новых ограничений можно ознакомиться на официальном сайте “Белгазпромбанка”, то есть здесь.[/info_b]

В пресс-службе “БНБ-Банка” сообщили, что с 5 июля для держателей карточек Visa и Mastercard также вводится лимит на совершение наличных и безналичных операций за пределами Беларуси. Так, клиенты банка смогут снять следующие суммы, в зависимости от вида платёжной карты:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World – 300 USD;

Visa Platinum – 500 USD;

Visa Infinite – 1000 USD.

Что касается безналичных операций, в том числе P2P-переводов и операций на зарубежных Интернет-ресурсах, лимиты использованием карточки “БНБ-Банка” составляют в сутки:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World, Visa Platinum – 2000 USD;

Visa Infinite – 5000 USD.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 июля в “СберБанке” не будут продлевать срок действия некоторых платёжных карт. Аналогичную меру пообещали ввести и в “Альфа-Банке” с 15 июля. Речь идёт о счетах белорусов, у кого на протяжении последних 6 месяцев отсутствовали какие-либо операции, а также о тех картах, у которых истёк срок действия.

Белорусские банки предупредили, что с 1 июля перестанут продлевать сроки платёжных карт. Кому бежать за новой?