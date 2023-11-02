Популярная в Беларуси торговая сеть закрыла часть магазинов. Что будет дальше?

Опубликовано: 02.11.2023 13:12 , Обновлено: 25.04.2025

Популярная в Беларуси сеть "Остров чистоты и вкуса", которая оставалась одним из ведущих ритейлеров бытовой химии и хозтоваров в стране, с 30 октября приостановила работу своего интернет-магазина и, соответственно, отказалась от интернет-доставки. Одновременно с этим начали приходить сообщения о закрытии магазинов сети по всей Беларуси. Попытались разобраться, чего дальше ждать покупателям?

Так, на сайте интернет-магазина появилось объявление о том, что анонс о “временной приостановке” работы по “техническим причинам”. При этом сам сайт работать продолжил - там по-прежнему можно просматривать актуальные цены на товары, узначавать их наличие в конкретных магазинах и отслеживать акционные предложения.

В компании пообещали сообщить о возобновлении работы интернет-магазина и призвали “встретиться в онлайне”. Однако, судя по всему, вскоре некоторые покупатели лишатся и этой возможности. По крайней мере, в интернете появилось немало фотографий и видео, свидетельствующих о закрытии некоторых магазинов сети, причем не только в Минске, но и в регионах. Так, местные жители сообщили в соцсетях о подготовке к закрытию магазинов в Слуцке, Березино, Ракове. Там же, где магазины продолжают работать, покупатели сообщают о заметном сокращении ассортимента.

[info_b]«Остров чистоты и вкуса» – один из крупнейших в Беларуси ритейлеров хозтоваров и бытовой химии, а с недавнего времени - и продовольственных товаров. В прошлом году компания также получила лицензию на продажу алкоголя. На данный момент сеть, принадлежащая принадлежит семье бизнесмена Виктора Ромука, насчитывает 626 торговых объектов в 110 белорусских городах и агрогородках.[/info_b]

В компании официально информацию о том, что происходит с торговой сетью, до сих пор не комментировали, несмотря на многочисленные запросы белорусских СМИ. Некоторые экономисты предполагают, что сокращение числа торговых площадок связано с очень низкой рентабельностью, с которой в последнее время работает ритейл в Беларуси.

Всё дело в низкой рентабельности?

Так, по данным портала Banki24.by, за январь-июнь выручка крупных и средних ритейлеров в стране составила 30,2 млрд рублей. Несмотря на то, что статистически этот показатель прибавил 11,4%, по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, с учётом потребительской инфляции в этот период в реальном выражении их выручка выросла всего на 4,4%.

Согласно статистическим данным, озвученным порталом, прибыль от реализации товаров у флагманских компаний за 6 месяцев этого года составила всего 235,8 млн рублей, сократившись в 2,8 раза относительно аналогичного периода 2022 года.

Как следствие, средняя рентабельность продаж в этот период составила всего 0,8% (в 2022 году - 2,5%). Аналитики подсчитали, что около трети флагманов белорусского ритейла (38,6%) работали в первом полугодии с рентабельностью ниже нуля, почти половина (49,3%) — с рентабельностью в пределах 0-5%, и лишь 5,0% из них удалось выйти на рентабельность в 10% и выше.

“Ещё есть жирок, который можно шлифовать”

Между тем, по мнению белорусских властей в этом направлении “есть над чем работать”. Впрочем, речь в данном случае не о попытках помочь бизнесу повысить рентабельность продаж, а об очередном регулировании цен. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал поднять этот вопрос на тематическом совещании в ближайшем будущем, “чтобы мы могли цены держать возле себя, за руку”.

“По большому счету, мы оказались правы. Оказывается, жира столько накопили, особенно торговые сети, да и производителей хватало, что есть где его снимать”, - заявил Лукашенко 27 октября во время рабочей поездки в Минский район, передало агентство БелТА.

По словам Лукашенко, “еще есть жирок, который можно шлифовать” и пообещал производителям и торговле “общий порядок” регулирования цен.

“Там, где контроль, там и результат есть”, - подчеркнул он.

Напомним, в Министерстве экономики убеждены, что Беларуси удастся выполнить “целевой параметр по инфляции” по итогам 2023 года. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Картун. Тем не менее, он допустил, что в октябре-декабре возможно “некоторое увеличение ежемесячных темпов роста цен” и рассказал, какие именно товары могут подорожать до конца года.

В Минэкономики рассказали, на что запланировали повышение цен в Беларуси до конца года