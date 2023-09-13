"БелВЭБ" перестал выдавать кредиты в день заявки. Почему и сколько придётся ждать?

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Опубликовано: 13.09.2023 10:01 , Обновлено: 13.09.2023

Белорусский банк "БелВЭБ" объявил, что с 12 сентября при оформлении кредита клиентам не будут выдавать денежные средства сразу же после оформления заявки. Получить деньги клиенты теперь смогут лишь на следующий день - не ранее чем через 24 часа после заключения договора.

Такую меру в банке “БелВЭБ” пояснили желанием “минимизировать мошеннические действия при оформлении кредита”.

“Данная мера позволит клиентам более осознанно подходить к вопросу использования кредитных средств в случае оформления кредита под воздействием третьих лиц”, - пояснили в банке.

Теперь в рамках программы кредитования “Яркая кредитка” клиенты банка могут в течение 24 часов с момента заключения кредитного договора отказаться от кредита . Для этого необходимо лишь позвонить в контакт-центр (по телефонам 205 (для абонентов МТС, А1, life:)) или по городскому телефону +375 17 215 61 15) или обратить лично в ближайший сервисный офис банка написать соответствующее заявление.

Напомним, милиция уже не раз призывала белорусов бдительнее подходить к вопросам, связанным с оформлением потребительских кредитов. По данным МВД, в Беларуси участились случаи мошенничества, при котором “жертва сама берет на свое имя кредит и переводит деньги злоумышленникам”.

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Как пояснили в ведомстве, всё чаще белорусам поступают звонки в мессенджерах якобы от сотрудников правоохранительных органов с предложением поучаствовать в “спецоперации МВД”. Для “поимки преступника” белорусам предлагают оформить на своё имя кредит в банке, а полученные деньги — перевести на высланный через мессенджер номер расчетного счета. Именно по такой схеме одна из жертв в Минске отдала мошенникам более 1,2 млн рублей.

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Ранее Телеграф также рассказывал о другой схеме, которую стали практиковать мошенники в Беларуси, также связаной с оформлением кредитов и переводом средств на счета злоумышленников. Причём в этом случае стать жертвой мошенников можно даже позвонив в “милицию”.

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