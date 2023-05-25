Более 1 250 000 рублей отдала минчанка «милиционерам». Вот как ее развели

Опубликовано: 25.05.2023 15:46 , Обновлено: 26.05.2023

Женщину обманули: сперва она отдала мошенникам деньги с карты, а потом и финансы фирмы. А сам развод не новый, но люди все равно ведутся на уловки жуликов.

58-летней минчанке позвонили на мессенджер. Неизвестный мужчина представился сотрудником Следственного комитета. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Он сказал, что нужно как можно скорее отменить заявку, а имеющиеся деньги на банковских картах застраховать, сообщает Следственный комитет.

Сперва по указанию «правоохранителя» женщина сняла с карты более девяти тысяч рублей и пополнила счет по предоставленным им реквизитам. Потом, для блокировки якобы полученного мошенниками кредита, ей посоветовали оформить такой же (правда, в банке ей в этом отказали).

Беседуя с мошенником, минчанка обмолвилась, что она директор фирмы. Тогда «милиционер» посоветовал поехать в офис, проверить счета компании и застраховать их.

Под руководством уже лжесотрудницы Нацбанка, женщина перечислила более миллиона рублей на счета, которые якобы являются «страховыми ячейками». Потерпевшую заверили, что это позволит сохранить ее деньги, а по окончанию расследования все финансы ей вернут.

Злоумышленники все время были на связи, не давая женщине обдумать происходящее, в подтверждение своих слов высылали фотографии удостоверений и иные документы.

Так, доверившись жуликам, потерпевшая за пару дней перечислила им более 1 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Мошенников ищут.

Ранее Телеграф писал о том, как минский жулик обманул своих жертв на 780 000 долларов.

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