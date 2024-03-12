Стало известно, сколько белорусов получает меньше БПМ

Опубликовано: 12.03.2024 10:01 , Обновлено: 12.03.2024

Национальный статистический комитет Беларуси в своем исследовании рассказал об уровне жизни населения нашей страны в 2023 году. Какова доля малообеспеченных граждан?

В Минске процент населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ) составил 1,1% . Это наименьший показатель по стране.

[info_b]

Бюджет прожиточного минимума - стоимостная величина минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и взносы (в среднем на душу населения). БПМ устанавливается государством, этот показатель позволяет определять уровень жизни.

С 1 февраля 2024 года БПМ в среднем на душу населения равен 406,74 рублей.

[/info_b]

В регионах ситуация иная. В Минской области меньше БПМ получает 2,6% жителей, в Гродненской - 2,7% , в Витебской - 4,9% .

В аутсайдерах по этому показателю оказались Брестская ( 5,1% ), Гомельская ( 5,2% ) и Могилевская ( 5,5% ) области.

Ранее Телеграф рассказывал об уровне жизни населения Беларуси в городах и деревнях. К примеру, располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в сельских населенных пунктах составили 1715,3 рублей в месяц.

Разница в 475 рублей. Белстат рассказал об уровне жизни белорусов в городах и деревнях