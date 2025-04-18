Белстат озвучил сумму, которую заработали белорусы на республиканском субботнике

💼 Официально

Опубликовано: 18.04.2025 16:30 , Обновлено: 18.04.2025

Национальный статистический комитет 18 апреля озвучил итоговую сумму, которую перечислили участники республиканского субботника, прошедшего на прошлой неделе, в госбюджет. По подсчётам ведомства, она на 17,1% больше, чем сумма, заработанная белорусами на таком же мероприятии прошлой весной.

Белстат отчитался, что в субботнике, который прошёл по всей стране 12 апреля 2025 года, поучаствовали более 2,36 млн человек. В прошлом году количество участников весеннего субботника было сопоставимым - 2,35 млн человек.

А вот в денежном выражении результат субботника оказался выше прошлогоднего на 17,1% :

в 2024 году по результатам субботника в бюджет было перечислено 15,842 млн рублей;

в 2025 году - почти 18,55 млн рублей.

Ранее Telegraf.news сообщил, что какую часть из денежных средств, заработанных на субботнике, отдать государству, работники по закону могли определять самостоятельно. Само участие в субботниках в Беларуси также является добровольным.

«Когда убирали клумбы, я ревела» — Белорусы показали, чем занимались на республиканском субботнике

Всю заработанную сумму, по решению правительства, должны перечислить на счёт Минфина, а тот в свою очередь должен передать эти средства Министерству культуры. Деньги планируется пустить на строительство Национального исторического музея Беларуси с возможностью использования этих средств в 2025–2026 годах.

Совмин определился, куда направят деньги, заработанные белорусами на республиканском субботнике 2025 года

Кстати, ещё один республиканский субботник в этом году запланирован осенью — на 25 октября.

В МинЖКХ Беларуси назвали даты республиканских субботников в 2025 году