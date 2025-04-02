Совмин определился, куда направят деньги, заработанные белорусами на республиканском субботнике 2025 года
Совет министров определился, куда направят деньги, заработанные на республиканском весеннем субботнике 2025 года. Он пройдёт по всей стране 12 апреля. Журналисты Telegraf.news изучили текст соответствующего правительственного постановления и узнали важные нюансы этого мероприятия.
Согласно тексту постановления, которое 2 апреля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, субботник местные исполкомы и другие организации могут проводить либо непосредственно на рабочем месте, либо на территории мемориальных комплексов, объектов, причисленных к историко-культурным ценностям или местах боевой и воинской славы, захоронениях воинов и партизан времен Великой Отечественной войны. На этих объектах организации или предприятия во время субботника могут также заняться озеленением и благоустройством, приведя их “в надлежащее состояние”.
При этом всё это - лишь рекомендации правительства: в тексте чётко указано, что республиканский субботник организуется “исключительно на добровольной основе”. При этом организации, принявшие участие в республиканском субботнике, должны будут предоставить информацию по итогам субботника в территориальные органы государственной статистики.
Какую часть из денежных средств, заработанных на субботнике, отдать государству, работники также могут определить самостоятельно, следует из постановления Совмина. Их перечисляют в районные и городские исполкомы, а те в свою очередь - в облисполкомы и Минский горисполком, а оттуда - Министерству финансов.
Все поступившие на счёт Минфина средства от республиканского субботника в этом году пообещали направить Министерству культуры - на строительство Национального исторического музея Беларуси с возможностью использования этих средств в 2025–2026 годах;
[info_b]Указ о строительстве Национального исторического музея Беларуси президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 февраля 2025 года. Возвести его, а также парк Народного единства рядом планируется в 2025-2027 годах в районе улицы Орловской в Минске.
Музею сразу же присвоили статус Всебелорусской молодежной стройки, то есть в его строительстве могут при желании поучаствовать молодые люди в возрасте до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов. [/info_b]
Использовать Минкультуры полученные после республиканского субботника средства смогут в 2025–2026 годах, а вот за их нецелевое использование Совмин предусмотрел ответственность, возложив её на должностных лиц соответствующих государственных органов.
Ранее Telegraf.news сообщил, что ещё один республиканский субботник в этом году запланирован осенью - на 25 октября.
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