Совмин определился, куда направят деньги, заработанные белорусами на республиканском субботнике 2025 года

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Опубликовано: 02.04.2025 07:46 , Обновлено: 02.04.2025

Совет министров определился, куда направят деньги, заработанные на республиканском весеннем субботнике 2025 года. Он пройдёт по всей стране 12 апреля. Журналисты Telegraf.news изучили текст соответствующего правительственного постановления и узнали важные нюансы этого мероприятия.

Согласно тексту постановления, которое 2 апреля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, субботник местные исполкомы и другие организации могут проводить либо непосредственно на рабочем месте, либо на территории мемориальных комплексов, объектов, причисленных к историко-культурным ценностям или местах боевой и воинской славы, захоронениях воинов и партизан времен Великой Отечественной войны. На этих объектах организации или предприятия во время субботника могут также заняться озеленением и благоустройством, приведя их “в надлежащее состояние”.

При этом всё это - лишь рекомендации правительства: в тексте чётко указано, что республиканский субботник организуется “исключительно на добровольной основе”. При этом организации, принявшие участие в республиканском субботнике, должны будут предоставить информацию по итогам субботника в территориальные органы государственной статистики.

Какую часть из денежных средств, заработанных на субботнике, отдать государству, работники также могут определить самостоятельно, следует из постановления Совмина. Их перечисляют в районные и городские исполкомы, а те в свою очередь - в облисполкомы и Минский горисполком, а оттуда - Министерству финансов.

Все поступившие на счёт Минфина средства от республиканского субботника в этом году пообещали направить Министерству культуры - на строительство Национального исторического музея Беларуси с возможностью использования этих средств в 2025–2026 годах;

[info_b]Указ о строительстве Национального исторического музея Беларуси президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 февраля 2025 года. Возвести его, а также парк Народного единства рядом планируется в 2025-2027 годах в районе улицы Орловской в Минске.

Музею сразу же присвоили статус Всебелорусской молодежной стройки, то есть в его строительстве могут при желании поучаствовать молодые люди в возрасте до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов. [/info_b]

Использовать Минкультуры полученные после республиканского субботника средства смогут в 2025–2026 годах, а вот за их нецелевое использование Совмин предусмотрел ответственность, возложив её на должностных лиц соответствующих государственных органов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что ещё один республиканский субботник в этом году запланирован осенью - на 25 октября.

В МинЖКХ Беларуси назвали даты республиканских субботников в 2025 году