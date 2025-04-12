"Когда убирали клумбы, я ревела" - Белорусы показали, чем занимались на республиканском субботнике

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Опубликовано: 12.04.2025 19:20 , Обновлено: 12.04.2025

В субботу, 12 апреля, по всей Беларуси прошёл республиканский субботник. Пока Белстат с Министерством финансов подсчитывают, сколько человек приняло в нём участие и сколько средств белорусы в этом году добровольно перечислили в общую бюджетную кубышку, журналисты Telegraf.news посмотрели, чем именно занимались участники субботника по всей стране - многочисленные ведомства, организации, госслужбы и рядовые пользователи соцсетей весь день активно выкладывали тематический "рабочий" фото- и видеоконтент.

В числе первых о результатах субботника отчитался глава государства. Он начал субботник на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске - именно на него в этом году пойдут зарплаты тех белорусов, которые сегодня вышли субботник. Там Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием будущим поколениям, а также высадил первое дерево в новой аллее будущего парка.

Как рассказали в Администрации президента, всего бригады студенческой молодежи высадили там 80 деревьев, символизирующих 80 юбилейных лет, прошедших с победы в Великой Отечественной войне. Видео того, как Лукашенко высаживает первое дерево, опубликовали в TikTok-аккаунте @first_news_, предположительно связанном с пресс-службой белорусского президента.

Судя по ленте новостей и постам в соцсетях, именно высаживание деревьев было одним из самых распространённых видов занятий на республиканском субботнике. Это можно объяснить в том числе тем, что в этом месяце белорусский Минлесхоз объявил общественную акцию “Дай лесу новае жыццё!” В результате многие предприятия и общественные объединения решили совместить субботник с участием в этой акции.

Впрочем, судя по видео в соцсетях, это был не единственный вариант субботника: где-то, наоборот, убирали старые кустарники и резали поваленные деревья, там, где успели растаять апрельские сугробы - убирали осеннюю листву, где-то махали мётлами и граблями, приводя в порядок подшефную территорию предприятия.

Кстати, на субботники вышли не только взрослые, но и дети: кого-то на субботник привели с собой родители, а кого-то - вывели из школы, вместо занятий, чему, судя по комментариям, те были весьма рады.

“Я не знаю, в чём секрет счастья, но когда мы вместо биологии убирали клумбы, я ревела”, - написала автор одного из роликов в TikTok

Многие госструктуры и частные предприятия решили совместить приятное с полезным и помимо основных работ попробовали снять забавные, на их взгляд, корпоративные ролики, которыми они и поделились на своих страничках в соцсетях.

Собрали для вас небольшую подборку.

Ранее Telegraf.news рассказал, что заместитель премьер-министра Анатолий Сивак уже озвучил предварительную сумму средств, собранную белорусами на весеннем республиканском субботнике. По его словам, она на 2 млн больше, чем в 2024 году.

На 2 млн рублей больше прошлого года? Вице-премьер Беларуси назвал, сколько денег белорусы собрали на субботнике