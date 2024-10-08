"Белпочта" снова пообещала создать собственный маркетплейс. Когда на этот раз?

Опубликовано: 08.10.2024 16:17 , Обновлено: 08.10.2024

Первый заместитель генерального директора РУП «Белпочта» Елена Дроздович сообщила, что предприятие снова планирует запустить собственный маркетплейс, на этот раз в 2025 году. Ожидается, что на платформе электронной торговли будут продаваться товары как отечественного, так и иностранного производства.

По словам заместителя гендиректора национального почтового оператора, маркетплейс должен стать агрегатором, который объединит продавцов и покупателей, а также станет одним из поставщиков товаров для белорусов (по типу российских Wildberries и Ozon. — Прим. Ред.). Также Елена Дроздович напомнила, что на базе “Белпочты” сегодня работает собственный Интернет-магазин.

“У нас есть также собственный Интернет-магазин, в котором представлено более 30 видов товаров от 320 производителей. Акцент делаем на белорусские товары. В этом Интернет-магазине предоставлена возможность приобретать товары, в том числе людям, живущим за границей, на сегодняшний день это 49 стран”, — отметила заместитель генерального директора РУП “Белпочта”.

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Интересно, что о подобной идее на предприятии говорили и раньше. Так, в июле 2023 года почтовый оператор уже заявлял о намерении создать собственный маркетплейс, однако, как видим, этого не произошло. Тогда генеральный директор “Белпочты” Светлана Юркевич подчеркнула, что они “хотели бы стать лидером в Беларуси по онлайн-продажам в открытом соперничестве”. Она обратила внимание, что да, “цели амбициозные, иначе зачем за всё это браться?”, передал Интернет-портал Tochka.by.

Кто ещё пообещал создать отечественный маркетплейс?

Кроме того, пару дней назад “Беллегпром” также заявил о намерении создать “национальный маркетплейс”. По словам представителей концерна, на площадке будут представлены “отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики”.

В официальном Telegram-аккаунте «Беллегпрома» рассказали, что по данному вопросу «уже сформирована двухуровневая рабочая группа». Планируется, что дальнейшим шагом будет утверждение и первое заседание. При этом более конкретных деталей, к сожалению, не привели.

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Отметим, что в феврале этого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли [link href=“https://www.mart.gov.by/news/novost/segodnya-zarabotal-pervyy-belorusskiy-marketpleys/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявило [/link] о запуске первого белорусского маркетплейса Emall. По словам основателей, миссия площадки заключалась в том, чтобы создать платформу, на которой покупатель мог бы найти «широкий ассортимент товаров по низким ценам», а продавец — «выгодно и комфортно вести продажи».

[info_b]К слову, изначально Emall был онлайн-дискаунтером, но с конца февраля открыл доступ и для других продавцов. Теперь там могут торговать ИП и юрлица, которые зарегистрированы в Беларуси.[/info_b]

Чем Интернет-магазин отличается от маркетплейса?

Интернет-магазин и маркетплейс — это две разные модели электронной коммерции несмотря на то, что обе предоставляют возможность покупки товаров и услуг в режиме онлайн. Вот их основные различия:

Интернет-магазин:

владелец самостоятельно продаёт свои товары или услуги через собственный веб-сайт;

Интернет-магазин контролирует процесс продажи, управляет ассортиментом товаров, ценами и условиями доставки;

покупатель приобретает товары у конкретного продавца (владельца магазина).

Маркетплейс:

несколько продавцов реализуют свои товары на одной платформе, где покупатели могут выбирать среди разнообразных предложений;

обычно маркетплейс предоставляет инфраструктуру для проведения сделок, обработки платежей и решения споров между продавцами и покупателями.

Ранее Telegraf.news писал, что директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров заявил, что в стране “идёт разработка” отечественной вакцины “против любых инфекций”. Кроме того, по его словам, на сегодняшний день учёные “почти завершили” подготовку технологии по производству препарата от сезонного гриппа. Также “идёт работа” над созданием прививки от птичьего гриппа и вируса папилломы человека. Однако как долго это продлится, в Академии наук не уточнили.

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