Белорусы заметили в одной из торговых сетей картошку по 10 рублей за килограмм
Белорусы обнаружили в продаже импортный картофель по цене, сопоставимой скорее с экзотическими фруктами. В одном из крупных онлайн-гипермаркетов появился мытый картофель из Израиля по цене 9,99 рубля за килограмм.
Речь идёт о фасованном мытом картофеле (упаковки по 2,4-2,5 кг). В описании товара на «Едоставке» такую цену оправдали «конъюнктурой рынка» и тем, что это «отборные клубни, очищенные от земли», на приготовление которых «уйдёт гораздо меньше времени».
Утверждается, что картофель подходит для разных блюд и является «100% натуральным продуктом, выращенным в открытом грунте».
Покупатели, уже успевшие оценить «экзотику», сошлись во мнении о качестве овоща. «Отличный картофель. Клубни крупные, чистые, красивые», — написал один. Но тут же ниже добавили: «Картофель хороший, но очень дорого».
В этом же онлайн-магазине есть мытый белорусский картофель по 5,39 рубля за 1 кг.
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В доставке от могилёвского «Перекрёстка» аналогичная 5-килограммовая фасовка белорусского мытого картофеля стоит 3,69 рубля за кило.
Обычный «продовольственный» картофель (не мытый) в доставке от «Евроопта» (не путать с «Едоставкой») иногда можно встретить по 1,5 рубля/кг, но его наличие зависит от региона — в Гомеле, например, нет, а в Бресте есть.
Мытый белорусский в ГИППО идёт по цене от 2,74 до 4,49 руб/кг в зависимости от фасовки. Есть не везде.
Green и «Соседи» в своих сервисах доставки предложили мытый белорусский только в килограммовой фасовке, но и там цена 4,29 рубля/кг.
Напомним, в МАРТ Беларуси объяснили, почему разрешили поднять цены на картофель и другие овощи «борщевого набора».
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Кроме того, там сообщили, что провели проверки на 20 базах, где хранятся овощи «борщевого набора», в том числе и картошка. Чиновники также показали фото со складов.
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