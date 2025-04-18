В МАРТ объяснили повышение в Беларуси цен на картошку и борщевой набор. Где пообещали рейды по магазинам?

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Опубликовано: 18.04.2025 09:53 , Обновлено: 25.04.2025

Чиновники объяснили, почему разрешили поднять цены на картофель и другие овощи «борщевого набора», и одновременно пригрозили рейдами по магазинам для контроля за наличием этих самых, подорожавших, овощей.

Как мы уже писали, в Беларуси повысили предельную максимальную закупочную цену на картофель до 1 рубля (было 76 копеек), также разрешили поднять цены на капусту и лук.

Сделано это было, по словам представителя МАРТ Дарьи Полозковой в эфире гостелеканала СТВ, из-за «диспаритета цен» с другими странами, когда производителям стало выгоднее вывозить продукцию на экспорт, что и привело к жалобам белорусов на нехватку, о чём прямо напомнили и в сюжете. Тогда же в ведомстве сказали, что «оснований для переживаний у населения быть не должно».

«Переживаний быть не должно» — В МАРТ отчитались об «оперативных мерах» из-за нехватки овощей в магазинах. В чем причина?

Теперь чиновники заверили, что повышение позволит «отечественным производителям увеличить цены», «сохранить продукцию на полках магазинов, не допуская незаконного вывоза», и обеспечит «здоровый уровень конкуренции».

«Для потребителей новшества означают одно — в ассортименте всегда будет свежий и качественный товар», — пообещали на госТВ.

Полозкова заверила, что Минсельхозпрод и облисполкомы подтвердили наличие «достаточных запасов» в стабфондах, а потому «оснований для переживаний у населения быть не должно».

Одновременно с этим МАРТ объявил о «рейдах в магазинах по всей стране», чтобы контролировать наличие так называемого «борщевого набора». Где именно пройдут (или уже идут) эти рейды, в репортаже не уточнили.

В качестве иллюстрации успеха госТВ показало несколько положительных комментариев от покупателей, заявивших, что картошка хорошая, цены «обычные» и «базовое всё есть».

Сам МАРТ в своём отдельном релизе о ценовой ситуации признал, что рост цен на овощи в первом квартале 2025 года был одной из ключевых причин общей инфляции, которая в годовом выражении, по оценке Белстата, достигла 5,9% в марте. Помимо «сезонного повышения», предусмотренного правилами № 713, среди причин инфляции министерство также назвало:

Рост цен импорта (особенно из РФ) и мировых цен.

Разрешённое производителям повышение отпускных цен (до 0,3% в месяц).

«Некоторое ослабление» ценового регулирования.

При этом министерство заявило, что ценовая ситуация «остаётся управляемой и стабильной».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как представитель МАРТ Ирина Мурончик заявила, что не считает вопрос недостатка качественного картофеля серьёзной проблемой. В то же время она признала, что «качество где-то хромает». В этом же материалы мы показали, какие видео снимают белорусы о картофеле в магазинах.

«Качество где-то хромает» — В МАРТ и на госТВ рассказали, что происходит с картошкой в магазинах Беларуси