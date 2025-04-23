Суд в Минске оштрафовал интернет-магазин «Евроопт» на 49 тысяч рублей. За что?

Опубликовано: 23.04.2025 16:43 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отчиталось о результатах контроля за ценами за первый квартал 2025 года. Ведомство провело 11 проверок, выполнило 468 запросов. Нарушения нашли у 74 субъектов, которым присуждены штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Крупный штраф выписали, в том числе, ЗАО «Интернет-магазин Евроопт». Как сообщил МАРТ, заплатить придётся более 49 тысяч рублей. Узнали, за что.

По данным ведомства, они выявили сразу несколько нарушений:

Завышение цен . МАРТ установил, что компания при реализации «отдельных товаров» завышала как оптовые, так и розничные цены, нарушая, по мнению министерства, установленный порядок их формирования.

. МАРТ установил, что компания при реализации «отдельных товаров» завышала как оптовые, так и розничные цены, нарушая, по мнению министерства, установленный порядок их формирования. Неправильные документы . Кроме того, претензии возникли и к оформлению товарно-транспортных накладных. Там не указывались сведения, связанные с установлением цен на товары, которые подлежат госрегулированию.

Экономический суд Минской области вынес решение о наложении штрафа более 49 тысяч рублей на саму компанию, развивающую онлайн-магазин Edostavka , маркетплейс Emall и сервис «Европочта» , а также привлёк к ответственности некоторых должностных лиц. «Интернет-магазин Евроопт» попытался оспорить это решение, но Верховный суд оставил его без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Не обошла стороной проверка МАРТ и другого игрока, связанного с той же торговой сетью — ООО «Евроторг» , которому принадлежат, в частности, магазины «Грошык». По материалам, переданным Витебским облисполкомом, МАРТ установил, что в одном из витебских «Грошыков» с декабря 2024 по февраль 2025 года продавали свежие яблоки по завышенным розничным ценам.

Всего, как подсчитали контролёры, по такой цене успели реализовать более 1,8 тонны яблок. Итог — штраф более 6 тысяч рублей на «Евроторг» и отдельный штраф на должностное лицо.

Кроме того, под проверки попали и другие предприятия по всей стране. МАРТ перечислил в своём отчёте:

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» (>1,2 тыс. руб.) — завышение надбавок, разный уровень надбавок на один вид алкоголя, недостоверные сведения в ТТН.

(>1,2 тыс. руб.) — завышение надбавок, разный уровень надбавок на один вид алкоголя, недостоверные сведения в ТТН. РУПТП «Оршанский льнокомбинат» (~1 тыс. руб.) — реализация текстиля без регистрации цен на почти полмиллиона рублей.

(~1 тыс. руб.) — реализация текстиля без регистрации цен на почти полмиллиона рублей. ОАО «Туровский молочный комбинат» (>8,1 тыс. руб.) — превышение надбавок на регулируемые товары (колбасы, копчёности).

(>8,1 тыс. руб.) — превышение надбавок на регулируемые товары (колбасы, копчёности). ТУП «Угощение из Волковыска» (~3,4 тыс. руб.) — также превышение надбавок (мясо, молочка, хлеб, напитки, детское питание и т. д.).

(~3,4 тыс. руб.) — также превышение надбавок (мясо, молочка, хлеб, напитки, детское питание и т. д.). Могилевские райпо и КФХ (~9,3 тыс. руб.) — закупка овощей по ценам выше предельных.

и (~9,3 тыс. руб.) — закупка овощей по ценам выше предельных. ООО «ПВ-Запад» (сеть «Доброцен») (>4,5 тыс. руб.) — превышение надбавок, неправильное формирование цены (применение надбавки к цене посредника, а не производителя).

(сеть «Доброцен») (>4,5 тыс. руб.) — превышение надбавок, неправильное формирование цены (применение надбавки к цене посредника, а не производителя). А производственное УП «Н-ТиВи» и вовсе получило самый крупный штраф в рамках административных дел МАРТ за этот период — более 82 тысяч рублей за несогласованное повышение цен на телевизоры.

МАРТ также упомянул, что контролирует и экспортные цены, выявив с начала года 4 факта продажи за рубеж ниже установленного минимума (за весь 2024 год таких было 14 на общую сумму штрафов более 850 тысяч руб.).

В качестве примера привели гомельскую «Милкавиту» , продавшую, по данным МАРТ, сыр за границу дешевле минимальных цен.

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